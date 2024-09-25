Рецепт манника по принципу «3 стакана»

Многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».

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Два яйца смешайте со стаканом сахара, добавьте стакан манки и стакан густого кефира. Оставьте набухать на полчаса.

Теперь добавьте чайную ложку соды и все хорошо перемешайте. Тесто выложите в форму, выстланную пергаментом или присыпанную манкой.

Готовьте пирог в разогретой до 190 градусов духовке. Ориентировочное время — 40 минут. Пирог успеет подняться и пропечься внутри.

Ранее сообщалось, что из яблок и творога может получиться отличный десерт. Он точно станет главным героем на столе во время чаепития. При этом блюдо не требует добавления сахара и муки. Готовится оно быстро. Такое творожное суфле имеет легкую воздушную текстуру и изумительный вкус. Творог в нем не ощущается.