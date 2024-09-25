Выбираем тушенку: как найти в магазине самый качественный продукт

Тушенка – это не просто консервы, а стратегический запас, который может выручить в любой ситуации: на даче, в походе, в случае непредвиденных обстоятельств. Но как выбрать качественную тушенку, которая действительно будет содержать мясо, а не набор жира и жил? «ФедералПресс» узнал, на что обращать внимание при покупке и как отличить хороший продукт от подделки.

ГОСТ или ТУ: в чем разница и что выбрать?

Первое, на что следует обратить внимание при выборе тушенки, это наличие маркировки ГОСТ или ТУ.

ГОСТ (государственный стандарт) – это строгий набор требований к качеству и составу продукта, который гарантирует определенный уровень безопасности и пищевой ценности.

ТУ (технические условия) – это документ, разработанный самим производителем, который может устанавливать менее строгие требования к продукту.

ГОСТ: Тушенка, изготовленная по ГОСТу, должна содержать только мясо, жир, лук, соль, перец черный и лавровый лист. Доля мяса в такой тушенке должна быть не менее 58 % для говядины и 59 % для свинины.

ТУ: Тушенка, изготовленная по ТУ, может содержать различные добавки, такие как соевый белок, крахмал, загустители и ароматизаторы. Доля мяса в такой тушенке может быть ниже, чем в тушенке по ГОСТу.

Вывод: При выборе тушенки предпочтение следует отдавать продуктам, изготовленным по ГОСТу. Они гарантируют более высокое качество и натуральный состав.

Читаем этикетку: состав, срок годности и другие важные детали

Этикетка на банке с тушенкой содержит много полезной информации, которую необходимо внимательно изучить перед покупкой.

В составе качественной тушенки должны быть указаны только мясо, жир, лук, соль, перец черный и лавровый лист. Если в составе присутствуют другие ингредиенты, такие как соевый белок, крахмал или загустители, это может свидетельствовать о низком качестве продукта.

Обратите внимание на срок годности тушенки. Чем он дольше, тем больше консервантов может содержать продукт и тем дольше хранится мясо. Выбирайте тушенку с более свежей датой изготовления.

Тушенка может быть высшего, первого или второго сорта. Высший сорт считается наиболее качественным. Отдавайте предпочтение известным и проверенным производителям, которые дорожат своей репутацией.

Внешний вид банки: на что обратить внимание

Банка должна быть без вмятин, ржавчины и других повреждений.

Этикетка должна быть ровно наклеена, без разрывов и потертостей. Информация на этикетке должна быть четкой и легко читаемой.

При встряхивании банки с качественной тушенкой должен быть слышен глухой звук, свидетельствующий о наличии большого количества мяса. Если звук жидкий или булькающий, это может означать, что в банке много бульона или жира.

Оцениваем качество продукта

После открытия банки обратите внимание на следующие признаки качественной тушенки:

Мясо должно быть натурального цвета, без серого или зеленоватого оттенка. Консистенция мяса должна быть плотной, но не жесткой.

Бульон должен быть прозрачным или слегка желтоватым, без примесей и осадка.

Тушенка должна иметь приятный мясной аромат без посторонних запахов.

Качественная тушенка имеет насыщенный мясной вкус без излишней солености или остроты.

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