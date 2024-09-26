Какой плов самый вкусный: семь вариантов приготовления

Кто, когда и где изобрел плов — теорий (как и легенд) много, а потому блюдо давно носит статус интернационального. Вспоминаем историю и мифы, а также рассказываем о том, где в Москве можно попробовать плов.

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«Узбекистан»

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В ресторане вдохновлялись рецептом плова, который великий Тамерлан, по преданию, однажды услышал от муллы. «В большой чугунный котел положить мясо молодых барашков, отборного риса, разбухающего от гордости, что будет съеден смелыми воинами, молодую морковь, краснеющую от радости, и острый лук, жалящий подобно мечу высокочтимого эмира. Все варить на костре, пока аромат не достигнет небес, а повар не лишится чувств, попробовав божественное кушанье».

Loomi

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Мы говорим «узбекский плов», а узбеки — «палов ош», что, вообще-то, является аббревиатурой, образованной от названий продуктов, входящих в состав блюда. П — пиёз – лук, А — аёз – морковь, Л — лахм – мясо, О — олио – жир, В — вет – соль, О — об – вода, Ш — шалы – рис. Вот вам и рецепт!

Caspian

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В Азербайджане около 200 видов плова! Среди них — говурма, сябзи, бакинский и шах-плов, который считается царским. Его готовят «завернутым» в лепешки «газмах». Разрезаешь такой «пирог» — и по тарелке рассыпаются ароматный рис, кусочки нежной баранины, пряные каштаны и сухофрукты.

Eshak

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Чайханский и праздничный пловы отличаются не только ингредиентами, но и способом приготовления. В первом случае берется рис сорта девзира, сначала обжаривается лук, а потом к нему добавляется мясо. А по второму рецепту берется рис лазер, а также вареная конина — казы, перепелиные яйца, горох-нохат и сухофрукты.

«Миндаль»

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Персидская кухня также немыслима без плова: здесь вам и душистый вариант с орехами и цедрой апельсина, и фесенджан с цыпленком и гранатом. Впрочем, гранат одинаково хорошо сочетается и с томленой говядиной. Азербайджанские гастротрадиции представляют бакинский плов с бараниной и сухофруктами и сабзи говурма.

Oxus

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Название ресторана относит к Александру Македонскому, который так именовал Среднюю Азию. И который, если верить легенде, придумал плов. Ну как придумал? Велел мудрецам изобрести блюдо, чтобы войны могли легко готовить его в своих щитах во время походов.

«Недальний Восток»

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Для приготовления плова используются разные виды риса. Чтобы блюдо получилось более легким и менее калорийным, берут рис лазер: он впитывает минимальное количество жира (в отличие от, например, сорта девзира, который тоже часто становится основой для плова). Однако рис здесь не единственный главный герой: мясо — баранина и бараний курдюк — играет не менее важную роль.