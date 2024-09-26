Как приготовить заготовку из кабачков «Тещин язык»

Кабачки продолжают прибывать, а мы продолжаем их консервировать. Сегодня на повестке дня рецепт заготовки из кабачков «Тещин язык». Вариант для хозяек, которые ценят время. Проще говоря — готовим «ленивый Тещин язык» на зиму.

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Ингредиенты:

Томаты — 1 кг;

Сладкий перец — 1 кг;

Кабачки или цуккини — 1 кг;

Подсолнечное масло — 70 мл;

Сахар — 100 г;

Соль — 1 ст. л;

Свежий чеснок — 4 дольки;

Жгучий перец — по вкусу;

Столовый уксус 9% — 70 мл.

Томаты обдать кипятком и снять кожицу. Перец очистить от семечек, бланшировать и также снять кожуру. Все вместе пюрировать блендером, всыпать сахар и соль, влить масло, перемешать, поставить на плиту и довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума и тушить 10 минут под крышкой.

С цуккини или кабачков снять кожуру, нарезать кубиками и всыпать в кастрюлю с соусом. Тушить смесь еще 20 минут на минимальном огне. Добавить измельченный чеснок и перец, держать на плите еще 7 минут. Затем добавить уксус, прокипятить 2 минуты и разливать по стерильным банкам.

Калорийность на 100 г: 68,6 ккал;

Время приготовления: 1 час.

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