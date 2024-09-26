Рецепт салата по-сербски

Попробуйте приготовить этот аппетитный салат из сербской кухни для всей семьи. Он получается вкусным, готовится быстро и совсем не вредит фигуре — всего 119 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 200 г копченого терпуга, два помидора, два вареных картофеля, красный лук, одну морковь, 70 мл растительного масла, зубчик чеснока, чайную ложку лимонного сока, грамм петрушки.

Морковь нарежьте дольками и пробланшируйте минуту в кипящей воде, далее охладите. Картофель нарежьте кубиками, помидоры — ломтиками, лук — полукольцами, рыбу разберите на пластинки.

Изюминка этого салата — заправка. Для нее возьмите 70 г растительного масла, зубик чеснока, чайная ложка лимонного сока и измельченная петрушка.

Все перемешайте и дайте салату настояться. Блюдо готово!

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