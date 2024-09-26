Готовим классические сырники по советскому ГОСТу
Ищете рецепт простого, но сытного завтрака? Тогда сырники — то, что вам нужно! Рассказываем, как пожарить нежнейшие классические сырники по советскому ГОСТу.
Ингредиенты
- Творог — 540 г;
- Яйцо куриное — 1 шт;
- Мука пшеничная — 80 г;
- Сахар — 60 г;
- Масло растительное — 50 г;
- Соль — 3 щепотки;
- Сахарная пудра — по желанию.
Способ приготовления
Пропустите творог через сито, чтобы избавиться от зерненой текстуры. Творог должен стать мягким и однородным.
Вмешайте соль, сахар и яйцо.
Всыпьте, помешивая, просеянную муку, замесите тесто.
Скатайте тесто в «колбаску». Нарежьте кружочками толщиной около 2 см. Равномерно обваляйте сырнички в муке.
Влейте масло в раскаленную сковороду, хорошо разогрейте.
Обжарьте сырники на среднем огне до золотистости. Понадобится около 2 минут.
Переверните сырники, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 2 минуты. Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Если вы любите сладкие сырники, посыпьте их сахарной пудрой перед подачей.
Классические сырнички готовы!
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