Готовим классические сырники по советскому ГОСТу

Ищете рецепт простого, но сытного завтрака? Тогда сырники — то, что вам нужно! Рассказываем, как пожарить нежнейшие классические сырники по советскому ГОСТу.

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Ингредиенты

Творог — 540 г;

Яйцо куриное — 1 шт;

Мука пшеничная — 80 г;

Сахар — 60 г;

Масло растительное — 50 г;

Соль — 3 щепотки;

Сахарная пудра — по желанию.

Способ приготовления

Пропустите творог через сито, чтобы избавиться от зерненой текстуры. Творог должен стать мягким и однородным.

Вмешайте соль, сахар и яйцо.

Всыпьте, помешивая, просеянную муку, замесите тесто.

Скатайте тесто в «колбаску». Нарежьте кружочками толщиной около 2 см. Равномерно обваляйте сырнички в муке.

Влейте масло в раскаленную сковороду, хорошо разогрейте.

Обжарьте сырники на среднем огне до золотистости. Понадобится около 2 минут.

Переверните сырники, убавьте огонь до минимума и готовьте еще 2 минуты. Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Если вы любите сладкие сырники, посыпьте их сахарной пудрой перед подачей.

Классические сырнички готовы!

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