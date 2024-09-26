Классический рецепт яблочного штруделя

Штрудель — один из наиболее популярных яблочных пирогов наравне с шарлотками. Делимся классическим рецептом вкуснейшего яблочного штруделя в домашних условиях.

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Ингредиенты

Мука пшеничная — 300 г (+2 ст. л. для работы);

Яйца куриные — 1 шт;

Яблоки зеленые — 1 кг;

Лимонный сок — 3 ст. л;

Масло растительное — 2 ст. л;

Грецкие орехи (без скорлупы) — 80 г;

Сахар — 40 г;

Молотая корица — 1 ч.л;

Сливочное масло — 80 г;

Изюм (светлый) — 100 г;

Соль — щепотка;

Вода — 100 мл.

Способ приготовления

Замочите изюм в кипятке на 15 минут. Слейте воду. Изюм обсушите с помощью бумажного полотенца.

Всейте муку во вместительную емкость, добавьте яйцо, растительное масло, соль и теплую воду. Перемешайте.

Присыпьте рабочую поверхность мукой. Замесите на ней тесто так, чтобы оно стало плотным и однородным. Верните тесто в миску, накройте пищевой пленкой, дайте настояться в тепле в течение 30–40 минут.

Очищенные яблоки нарежьте кубиками (сердцевины удалите). Полейте лимонным соком.

Орехи измельчите ножом.

Смешайте яблоки, изюм, орехи, сахар и корицу.

Выложите тесто на припудренную мукой рабочую поверхность (иногда используют льняное полотенце). Раскатайте в тонкий прямоугольник.

Распределите начинку по тесту. Сверните штрудель плотным рулетом.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него рулет, смажьте растопленным сливочным маслом.

Выпекайте десерт 35–45 минут на 180 градусах. Время от времени смазывайте маслом (хватит 3–4 раз).

Яблочный штрудель готов!

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