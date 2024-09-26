Как приготовить узбекский плов с курицей

Узбекский плов с курицей — это ароматное и сытное блюдо, которое легко приготовить на кухне. В отличие от традиционного рецепта с бараниной, вариант с курицей готовится быстрее, но не уступает по насыщенности вкуса. Важно следовать пошаговым инструкциям и использовать качественные специи, чтобы получить идеальный результат.

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Ингредиенты

Филе курицы — 500 г;

Рис (желательно басмати) — 300 г;

Морковка — 2 шт;

Лук — 2 шт;

Чеснок — 1 головка;

Зира — 1 ч. л;

Барбарис — 1 ч. л;

Соль — по вашему вкусу;

Масло подсолнечное — для жарки;

Вода — 500 мл.

Пошаговый рецепт

Нарежьте курицу на небольшие кусочки произвольной формы, морковь — соломкой, а лук — полукольцами. Рис тщательно промойте до прозрачной воды. В казане разогрейте немного подсолнечного масла. Отправьте туда курицу и поджарьте, пока она не подрумянится. Положите сюда лук, жарьте до мягкости.

Затем настанет черед морковки. Поджарьте ее и готовьте всю смесь еще 5–7 минут, периодически помешивая. Всыпьте зиру и барбарис, посолите по вкусу.

Равномерно распределите промытый рис поверх курицы и овощей. Не перемешивайте. Вставьте в рис головку чеснока.

Аккуратно влейте воду, чтобы она покрыла рис на 1 см. Уменьшите огонь и варите под крышкой 20 минут, не перемешивая. Когда вся вода впитается, плов готов.

Перед подачей аккуратно перемешайте плов, достаньте чеснок. Подавайте горячим, украсив зеленью по желанию.

Полезные советы:

Чтобы рис не слипался, важно несколько раз промыть его в холодной воде;

Лучше использовать казан для приготовления, чтобы плов прогревался равномерно.

Калорийность и время приготовления:

Калорийность на 100 г — около 170 ккал;

Время приготовления — 1 час 30 минут.

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