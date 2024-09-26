Шеф-повар рассказал, как вкусно приготовить пельмени

Советы шеф-повара: 7 способов вкусно приготовить пельмени
Он отмечает, что пельмени содержат много быстрых углеводов, потому что тесто обычно делается из белой пшеничной муки. Можно улучшить блюдо, используя другие виды муки, такие как рисовая, гречневая или ржаная. В нее добавляют воду, соль и яйцо - и тесто готово. Оно должно быть плотным, но гибким.
Начинка для пельменей может быть любой, включая мясо и овощи. Важно, чтобы она имела небольшое количество ингредиентов, таких как цветная капуста, лук, вареный рис или киноа.
Портал "Здоровое-питание.рф" опубликовал 7 советов шеф-повара.
- Если вы хотите приготовить пельмени с курицей или индейкой, лучше не использовать грудку, так как она слишком сухая. Вместо этого возьмите бедро и добавьте курагу и соевый соус;
- Рыбные пельмени тоже хороши. Используйте лосося, форель, судака, карпа или креветки. Добавьте лук-порей и немного аджики или томатной пасты для остроты;
- Веганские пельмени можно приготовить с овощами, такими как тыква и эстрагон, или использовать цветную капусту с кедровыми орехами;
- Пельмени с гречкой тоже могут быть интересными. Потомите гречку с грибами, добавьте соль и лук;
- Соус может значительно увеличить калорийность пельменей. Майонез или жирная сметана способны стать менее полезной альтернативой. Вы можете попробовать тофу, взбитый в блендере с лимонным соком и солью, который имеет текстуру сметаны, но содержит меньше калорий и обладает более интересным вкусом;
- Для рыбных пельменей можно приготовить сладкий соус в азиатском стиле, смешав разбавленный соевый соус, кунжутное масло и мед;
- Домашний кетчуп также может быть хорошим выбором. Просто смешайте натуральную томатную пасту с медом, рисовым уксусом, сушеным чесноком и водой. Это будет вкусно и полезно.
Еще один совет: перед тем как готовить ваши пельмени, заморозьте их ненадолго. Таким образом начинка даст больше сока при варке и они не развалятся.
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