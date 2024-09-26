Французский клафути с вишней и другие мировые десерты

Этот пирог с сочными вишнями, утопленными в нежном тесте, обладает изысканным вкусом и одновременно простотой приготовления. Но клафути — лишь один из многочисленных кулинарных шедевров, которыми может похвастаться мировая кухня. "Рамблер" поделится рецептами и других известных десертов.

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Французский клафути

Ингредиенты:

500 г свежей или замороженной вишни (с косточками или без)

3 яйца

100 г сахара

100 г муки

300 мл молока

1 ч.л. ванильного экстракта

сахарная пудра для украшения

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для выпечки сливочным маслом. Взбейте яйца с сахаром до пышности, затем добавьте муку и молоко, перемешивая до однородности. В конце добавьте ванильный экстракт. Выложите вишню в форму для запекания, залейте тестом. Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Итальянская панна-котта

Ингредиенты:

500 мл сливок (жирность 30-35%)

100 г сахара

1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта

10 г желатина

3 ст. л. воды

ягоды или карамельный соус для украшения

Приготовление:

Замочите желатин в холодной воде на пять-десять минут. В кастрюле подогрейте сливки с сахаром и стручком ванили (или экстрактом). Не доводите до кипения. Уберите кастрюлю с огня, выньте стручок ванили, и добавьте распущенный желатин. Тщательно размешайте до полного растворения. Разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник на 4-5 часов. Перед подачей украсьте свежими ягодами или полейте карамельным соусом.

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Индийский гуляб джамун

Ингредиенты:

200 г сухого молока (порошок)

50 г муки

1/4 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. топленого масла (гхи)

3-4 ст. л. молока

масло для жарки

300 г сахара

250 мл воды

1/2 ч. л. кардамона

несколько капель розовой воды (по желанию)

Приготовление:

Сначала приготовьте сироп: смешайте сахар и воду в кастрюле, доведите до кипения, добавьте кардамон и варите, пока сироп слегка не загустеет. Добавьте розовую воду и отставьте. В миске смешайте сухое молоко, муку и разрыхлитель. Добавьте топленое масло и молоко, замешивая мягкое тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики, стараясь, чтобы не было трещин. Обжарьте шарики во фритюре на среднем огне до золотистого цвета. Важно жарить медленно, чтобы они пропеклись внутри. Выложите готовые шарики в горячий сироп и дайте им пропитаться 30 минут.

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