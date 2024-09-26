Французский клафути с вишней и другие мировые десерты
Этот пирог с сочными вишнями, утопленными в нежном тесте, обладает изысканным вкусом и одновременно простотой приготовления. Но клафути — лишь один из многочисленных кулинарных шедевров, которыми может похвастаться мировая кухня. "Рамблер" поделится рецептами и других известных десертов.
Французский клафути
Ингредиенты:
- 500 г свежей или замороженной вишни (с косточками или без)
- 3 яйца
- 100 г сахара
- 100 г муки
- 300 мл молока
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- сахарная пудра для украшения
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C и смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
- Взбейте яйца с сахаром до пышности, затем добавьте муку и молоко, перемешивая до однородности. В конце добавьте ванильный экстракт.
- Выложите вишню в форму для запекания, залейте тестом.
- Выпекайте 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.
Итальянская панна-котта
Ингредиенты:
- 500 мл сливок (жирность 30-35%)
- 100 г сахара
- 1 стручок ванили или 1 ч. л. ванильного экстракта
- 10 г желатина
- 3 ст. л. воды
- ягоды или карамельный соус для украшения
Приготовление:
- Замочите желатин в холодной воде на пять-десять минут.
- В кастрюле подогрейте сливки с сахаром и стручком ванили (или экстрактом). Не доводите до кипения.
- Уберите кастрюлю с огня, выньте стручок ванили, и добавьте распущенный желатин. Тщательно размешайте до полного растворения.
- Разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник на 4-5 часов.
- Перед подачей украсьте свежими ягодами или полейте карамельным соусом.
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Индийский гуляб джамун
Ингредиенты:
- 200 г сухого молока (порошок)
- 50 г муки
- 1/4 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. топленого масла (гхи)
- 3-4 ст. л. молока
- масло для жарки
- 300 г сахара
- 250 мл воды
- 1/2 ч. л. кардамона
- несколько капель розовой воды (по желанию)
Приготовление:
- Сначала приготовьте сироп: смешайте сахар и воду в кастрюле, доведите до кипения, добавьте кардамон и варите, пока сироп слегка не загустеет. Добавьте розовую воду и отставьте.
- В миске смешайте сухое молоко, муку и разрыхлитель. Добавьте топленое масло и молоко, замешивая мягкое тесто.
- Сформируйте из теста небольшие шарики, стараясь, чтобы не было трещин.
- Обжарьте шарики во фритюре на среднем огне до золотистого цвета. Важно жарить медленно, чтобы они пропеклись внутри.
- Выложите готовые шарики в горячий сироп и дайте им пропитаться 30 минут.
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