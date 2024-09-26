Рецепт крема для торта «Крем-брюле»

Даже неопытная хозяйка справится с приготовлением этого крема для тортов и пирожных. Для этого вам потребуется всего два основных ингредиента.

Крем идеально подойдет для торта «Крем-брюле». Им можно будет промазать коржи или использовать для приготовления других десертов.

Возьмите 400 г жирной густой сметаны и 300 г вареной сгущенки. Взбивайте все миксером до устойчивой формы. На это вам потребуется пять — семь минут. Если сметана жидкая, а крем не густеет, всыпьте в него 10 г загустителя для сливок. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что завтракам всегда нужно уделять особое внимание, так как этот прием пищи важен для состояния организма и пищеварительной системы. Не нужно ограничивать себя во вкусных блюдах. Можно приготовить вкуснейшие оладьи из манки и овсянки.

Также NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.