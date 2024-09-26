Рецепт для похудения: хачапури из картофеля

Ваши гости точно не смогут забыть это блюдо. Хачапури из тертого картофеля с сыром и чесноком получается вкусным, ярким и не вредит фигуре — 171 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите шесть картофелин, два куриных яйца, шесть зубчиков чеснока, четыре столовые ложки майонеза, 200 г твердого сыра, соль, красный молотый перец и зелень по вкусу.

Натрите сыр на крупной терке, а чеснок пропустите через пресс. Поделите сыр пополам. В одну половину добавьте яйцо и зелень. Этой массой нужно намазать запеканку сверху.

Второе яйцо и оставшийся сыр смешайте с чесноком и майонезом. Это будет заготовка для самой запеканки. Ее лучше заготовить до того, как натереть картофель.

Натрите картошку на крупной терке и добавьте к заготовке, посолите и поперчите. Выложите в форму для запекания. Сверху по поверхности разложите сырную массу. Поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Блюдо готово!

Ранее NEWS.ru рассказывал, как приготовить запеканку как в СССР. Секрет такой запеканки заключается в рецепте по ГОСТу 1964 года, который оставался неизменным до середины 1980-х годов.