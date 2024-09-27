Рецепт классического салата оливье с двумя видами колбасы
Умение достигать компромиссов — великий дар, на котором держатся все крепкие семьи. Разумеется, касается это и кулинарии. Например, вы любите оливье с вареной колбасой, а ваша вторая половинка — с копченой. Как быть? Готовить два салата? Все намного проще — сделайте оливье с двумя видами колбасы!
Ингредиенты:
- колбаса вареная «Докторская» — 200 г;
- колбаса копченая «Сервелат» — 200 г;
- куриные яйца — 5 шт.;
- маринованные огурцы — 4 шт.;
- картошка — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- зеленый горошек замороженный — 200 г;
- свежий укроп — 20 г;
- сметана 20% — 50 г;
- майонез, соль, перец — по вкусу.
Овощи, включая горошек, и яйца отварить до готовности, что необходимо — очистить. Оба вида колбасы и овощи покрошить кубиками, яйца натереть на терке, укроп измельчить ножом. Все твердые ингредиенты смешать в большой миске, посолить и поперчить, добавить сметаны и майонез по вкусу. Перемешать и убрать в холодильник на пару часов.
- Калорийность на 100 г: 187 ккал.
- Время приготовления: 1 час.