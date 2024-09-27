Рецепт классического салата оливье с двумя видами колбасы

Умение достигать компромиссов — великий дар, на котором держатся все крепкие семьи. Разумеется, касается это и кулинарии. Например, вы любите оливье с вареной колбасой, а ваша вторая половинка — с копченой. Как быть? Готовить два салата? Все намного проще — сделайте оливье с двумя видами колбасы!

Ингредиенты:

колбаса вареная «Докторская» — 200 г;

колбаса копченая «Сервелат» — 200 г;

куриные яйца — 5 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

картошка — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

зеленый горошек замороженный — 200 г;

свежий укроп — 20 г;

сметана 20% — 50 г;

майонез, соль, перец — по вкусу.

Овощи, включая горошек, и яйца отварить до готовности, что необходимо — очистить. Оба вида колбасы и овощи покрошить кубиками, яйца натереть на терке, укроп измельчить ножом. Все твердые ингредиенты смешать в большой миске, посолить и поперчить, добавить сметаны и майонез по вкусу. Перемешать и убрать в холодильник на пару часов.