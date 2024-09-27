Классический салат оливье по рецепту для веганов и вегетарианцев

Если в вашем рационе присутствуют только растительные компоненты, приготовление многих привычных блюд становится непростой задачей. К счастью, сегодня в продаже можно найти веганские аналоги почти всех привычных блюд. Попробуем на их основе приготовить классический оливье, но только для веганов и вегетарианцев. Впрочем, возможно, он придется по вкусу и мясоедам.

Ингредиенты:

картошка — 3 шт.;

зеленые яблоки — 3 шт.;

свежие огурцы — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

веганская колбаса — 200 г;

замороженный зеленый горошек — 100 г;

маслины без косточки — 1 банка;

соевая сметана — 500 мл;

свежий укроп — 20 г;

соль, специи — по вкусу.

Картошку и морковь отварить и очистить. Горошек отварить до готовности и откинуть на дуршлаг. Мелкими кубиками порезать все ингредиенты, укроп измельчить ножом. Соединить в большой миске, добавить горошек, соевую сметану, приправить солью и специями — перцем, асафетидой, сухим базиликом, кайенским перцем. Перемешать, охладить и подавать к праздничному столу.