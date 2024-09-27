$92.41+0.02103.19-0.28
Почта

Классический салат оливье по рецепту для веганов и вегетарианцев

Если в вашем рационе присутствуют только растительные компоненты, приготовление многих привычных блюд становится непростой задачей. К счастью, сегодня в продаже можно найти веганские аналоги почти всех привычных блюд. Попробуем на их основе приготовить классический оливье, но только для веганов и вегетарианцев. Впрочем, возможно, он придется по вкусу и мясоедам.

Классический салат оливье по рецепту для веганов и вегетарианцев
© globallookpress.com

Ингредиенты:

  • картошка — 3 шт.;
  • зеленые яблоки — 3 шт.;
  • свежие огурцы — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • веганская колбаса — 200 г;
  • замороженный зеленый горошек — 100 г;
  • маслины без косточки — 1 банка;
  • соевая сметана — 500 мл;
  • свежий укроп — 20 г;
  • соль, специи — по вкусу.

Картошку и морковь отварить и очистить. Горошек отварить до готовности и откинуть на дуршлаг. Мелкими кубиками порезать все ингредиенты, укроп измельчить ножом. Соединить в большой миске, добавить горошек, соевую сметану, приправить солью и специями — перцем, асафетидой, сухим базиликом, кайенским перцем. Перемешать, охладить и подавать к праздничному столу.

  • Калорийность на 100 г: 73 ккал.
  • Время приготовления: 1 час.

Еда