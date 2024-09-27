Рецепт для похудения: рагу с баклажанами

Постное рагу с баклажанами на скорую руку. Блюдо порадует домашних своим вкусом, сочностью и не навредит фигуре — всего 48 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите три баклажана, одну паприку, 200 г корня сельдерея, 150 мл воды, 200 г консервированной фасоли, 20 г зелени, соевый соус по вкусу, 1,5 ложки зернистой горчицы, столько же горчичного порошка и десертную ложку меда.

Смешайте две столовые ложки кипятка с зернами горчицы и горчичным порошком. Дайте настояться пару минут и разбухнуть. Добавьте мед, перемешайте и оставьте до необходимости.

В сотейник выложите нарезанные баклажаны, корень сельдерея, паприку. Приправьте, залейте водой, накройте крышкой и поставьте на огонь тушиться. После закипания убавьте огонь на средний и пару раз встряхните содержимое сотейника. Тушите 15 минут.

Далее добавьте фасоль, горчичную пасту и соевый соус. Все хорошо перемешайте и тушите под крышкой еще 10 минут. Выключите огонь, посыпьте рубленной зеленью, перемешайте и оставьте настояться под крышкой 10 минут. Блюдо готово!

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