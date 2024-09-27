Осенние сырники: рецепт с яблоками и тыквой

Осенние сырники: интересный рецепт с яблоками и тыквой
Осенние сырники отличаются особым вкусом и ароматом, который дарят сезонные фрукты и овощи. Добавьте к традиционному рецепту творожных сырников тёртые яблоки, кусочки груши или пюре из тыквы, чтобы получить новое осеннее блюдо.
Ингредиенты
- Творог (рекомендуем 5%) — 500 г
- Куриные яйца — 2 шт.
- Мука — 4 ст. л.
- Сахарный песок — 2 ст. л.
- Щепотка соли
- Тертое яблоко или пюре из тыквы — 100 г (можете взять 50 г одного и другого ингредиента)
- Ваниль или корица — по вкусу
- Масло подсолнечное — для жарки
- Сметана или мед — для подачи
Пошаговый рецепт
В подходящей по глубине емкости соедините основные ингредиенты: творог, яйца, сахар. Добавьте небольшую щепотку соли, аккуратно всыпьте муку. Как следует все размешайте до однородности.
Тертое яблоко или тыквенное пюре отправьте к основной массе. По вкусу можно добавить щепотку корицы или ванили.
Сформируйте из полученной массы небольшие кругляшки, затем слегка придавите их.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на средней мощности плиты. Обжаривайте сырнички с двух сторон до румяности, где-то по 3–4 минуты с каждой стороны.