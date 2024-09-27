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Четыре осенних блюда, которые восстанавливают силы после болезни

Плотные, согревающие блюда, насыщенные витаминами и микроэлементами, способны не только вернуть энергию, но и поддержать ослабленный организм в период восстановления. "Рамблер" поделится уникальными рецептами, которые помогут почувствовать себя лучше.

Четыре осенних блюда, которые восстанавливают силы после болезни
© dreamstime.com

1. Тыквенный суп с имбирем и кокосовым молоком

Этот суп — не просто вкусный, но и полезный. Тыква богата витаминами A и C, которые укрепляют иммунную систему, а имбирь способствует ускорению метаболизма и обладает противовоспалительными свойствами. Кокосовое молоко придает блюду нежную текстуру и насыщенный вкус, обеспечивая организм полезными жирами.

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. свежего тертого имбиря
  • 400 мл кокосового молока
  • 500 мл овощного бульона
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу
  • кинза или петрушка для украшения

Приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите.
  2. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте тыкву и имбирь, обжаривайте еще две-три минуты.
  4. Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
  5. Добавьте кокосовое молоко, снимите с огня и измельчите все блендером до однородной консистенции.
  6. Верните суп на огонь, добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте с зеленью.

2. Пшеничная каша с орехами, сухофруктами и медом

Пшеничная крупа — источник медленных углеводов, которые долго обеспечивают ощущение сытости и восстанавливают силы. Орехи и сухофрукты придают блюду витамины и минералы, а мед укрепляет иммунитет и помогает бороться с воспалениями.

Ингредиенты:

  • 200 г пшеничной крупы
  • 500 мл молока или воды
  • 1 горсть грецких орехов
  • 1 горсть сухофруктов (курага, изюм)
  • 2 ст. л. меда
  • щепотка соли

Приготовление:

  • Промойте пшеничную крупу под проточной водой. Залейте ее молоком или водой и доведите до кипения.
  • Убавьте огонь и варите 20 минут до готовности, периодически помешивая.
  • Пока каша варится, измельчите орехи и сухофрукты.
  • Когда каша будет готова, добавьте орехи, сухофрукты и мед. Хорошо перемешайте.
  • Подавайте горячей, можно добавить немного сливочного масла для вкуса.

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3. Запеченные яблоки с творогом и корицей

Яблоки — один из символов осени, а запеченные с творогом и корицей, они превращаются в полезный и легкий десерт. Витамины, клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, помогают организму быстрее восстановиться после болезни. Творог — источник белка и кальция, необходимых для укрепления костей и поддержания мышечной массы.

Ингредиенты:

  • 4 крупных яблока
  • 200 г творога
  • 1 ст. л. меда
  • 1 ч. л. корицы
  • горсть изюма или орехов (по желанию)

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину, оставив стенки толщиной около одного сантиметра.
  3. В миске смешайте творог, мед, корицу и изюм (если используете).
  4. Наполните яблоки полученной начинкой и выложите их на противень.
  5. Запекайте 20-25 минут, пока яблоки не станут мягкими, а творог — слегка золотистым.
  6. Подавайте теплыми, можно посыпать корицей или полить медом.

4. Салат с запеченной свеклой и грецкими орехами

Свекла — источник железа, который помогает справиться с анемией и восстанавливает уровень энергии. Грецкие орехи и оливковое масло добавляют здоровые жиры, необходимые для нормальной работы организма после болезни.

Ингредиенты:

  • 2 крупных свеклы
  • Горсть грецких орехов
  • 100 г козьего сыра (по желанию)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • щепотка соли и перца

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Свеклу заверните в фольгу и запекайте в течение 45 минут или до мягкости.
  2. Пока свекла запекается, обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
  3. Остудите запеченную свеклу, очистите и нарежьте кубиками.
  4. Смешайте свеклу с грецкими орехами, козьим сыром (если используете), заправьте оливковым маслом, уксусом, добавьте соль и перец.
  5. Подавайте как теплый салат.

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