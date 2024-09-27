Четыре осенних блюда, которые восстанавливают силы после болезни
Плотные, согревающие блюда, насыщенные витаминами и микроэлементами, способны не только вернуть энергию, но и поддержать ослабленный организм в период восстановления. "Рамблер" поделится уникальными рецептами, которые помогут почувствовать себя лучше.
1. Тыквенный суп с имбирем и кокосовым молоком
Этот суп — не просто вкусный, но и полезный. Тыква богата витаминами A и C, которые укрепляют иммунную систему, а имбирь способствует ускорению метаболизма и обладает противовоспалительными свойствами. Кокосовое молоко придает блюду нежную текстуру и насыщенный вкус, обеспечивая организм полезными жирами.
Ингредиенты:
- 600 г тыквы
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. л. свежего тертого имбиря
- 400 мл кокосового молока
- 500 мл овощного бульона
- 1 ст. л. оливкового масла
- соль, перец по вкусу
- кинза или петрушка для украшения
Приготовление:
- Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите.
- В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
- Добавьте тыкву и имбирь, обжаривайте еще две-три минуты.
- Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Добавьте кокосовое молоко, снимите с огня и измельчите все блендером до однородной консистенции.
- Верните суп на огонь, добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте с зеленью.
2. Пшеничная каша с орехами, сухофруктами и медом
Пшеничная крупа — источник медленных углеводов, которые долго обеспечивают ощущение сытости и восстанавливают силы. Орехи и сухофрукты придают блюду витамины и минералы, а мед укрепляет иммунитет и помогает бороться с воспалениями.
Ингредиенты:
- 200 г пшеничной крупы
- 500 мл молока или воды
- 1 горсть грецких орехов
- 1 горсть сухофруктов (курага, изюм)
- 2 ст. л. меда
- щепотка соли
Приготовление:
- Промойте пшеничную крупу под проточной водой. Залейте ее молоком или водой и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите 20 минут до готовности, периодически помешивая.
- Пока каша варится, измельчите орехи и сухофрукты.
- Когда каша будет готова, добавьте орехи, сухофрукты и мед. Хорошо перемешайте.
- Подавайте горячей, можно добавить немного сливочного масла для вкуса.
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3. Запеченные яблоки с творогом и корицей
Яблоки — один из символов осени, а запеченные с творогом и корицей, они превращаются в полезный и легкий десерт. Витамины, клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, помогают организму быстрее восстановиться после болезни. Творог — источник белка и кальция, необходимых для укрепления костей и поддержания мышечной массы.
Ингредиенты:
- 4 крупных яблока
- 200 г творога
- 1 ст. л. меда
- 1 ч. л. корицы
- горсть изюма или орехов (по желанию)
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину, оставив стенки толщиной около одного сантиметра.
- В миске смешайте творог, мед, корицу и изюм (если используете).
- Наполните яблоки полученной начинкой и выложите их на противень.
- Запекайте 20-25 минут, пока яблоки не станут мягкими, а творог — слегка золотистым.
- Подавайте теплыми, можно посыпать корицей или полить медом.
4. Салат с запеченной свеклой и грецкими орехами
Свекла — источник железа, который помогает справиться с анемией и восстанавливает уровень энергии. Грецкие орехи и оливковое масло добавляют здоровые жиры, необходимые для нормальной работы организма после болезни.
Ингредиенты:
- 2 крупных свеклы
- Горсть грецких орехов
- 100 г козьего сыра (по желанию)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- щепотка соли и перца
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C. Свеклу заверните в фольгу и запекайте в течение 45 минут или до мягкости.
- Пока свекла запекается, обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Остудите запеченную свеклу, очистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте свеклу с грецкими орехами, козьим сыром (если используете), заправьте оливковым маслом, уксусом, добавьте соль и перец.
- Подавайте как теплый салат.
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