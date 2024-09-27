Четыре осенних блюда, которые восстанавливают силы после болезни

Плотные, согревающие блюда, насыщенные витаминами и микроэлементами, способны не только вернуть энергию, но и поддержать ослабленный организм в период восстановления. "Рамблер" поделится уникальными рецептами, которые помогут почувствовать себя лучше.

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1. Тыквенный суп с имбирем и кокосовым молоком

Этот суп — не просто вкусный, но и полезный. Тыква богата витаминами A и C, которые укрепляют иммунную систему, а имбирь способствует ускорению метаболизма и обладает противовоспалительными свойствами. Кокосовое молоко придает блюду нежную текстуру и насыщенный вкус, обеспечивая организм полезными жирами.

Ингредиенты:

600 г тыквы

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ч. л. свежего тертого имбиря

400 мл кокосового молока

500 мл овощного бульона

1 ст. л. оливкового масла

соль, перец по вкусу

кинза или петрушка для украшения

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте кубиками. Лук и чеснок измельчите. В кастрюле разогрейте оливковое масло, обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте тыкву и имбирь, обжаривайте еще две-три минуты. Влейте овощной бульон, доведите до кипения и варите на среднем огне 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой. Добавьте кокосовое молоко, снимите с огня и измельчите все блендером до однородной консистенции. Верните суп на огонь, добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте с зеленью.

2. Пшеничная каша с орехами, сухофруктами и медом

Пшеничная крупа — источник медленных углеводов, которые долго обеспечивают ощущение сытости и восстанавливают силы. Орехи и сухофрукты придают блюду витамины и минералы, а мед укрепляет иммунитет и помогает бороться с воспалениями.

Ингредиенты:

200 г пшеничной крупы

500 мл молока или воды

1 горсть грецких орехов

1 горсть сухофруктов (курага, изюм)

2 ст. л. меда

щепотка соли

Приготовление:

Промойте пшеничную крупу под проточной водой. Залейте ее молоком или водой и доведите до кипения.

Убавьте огонь и варите 20 минут до готовности, периодически помешивая.

Пока каша варится, измельчите орехи и сухофрукты.

Когда каша будет готова, добавьте орехи, сухофрукты и мед. Хорошо перемешайте.

Подавайте горячей, можно добавить немного сливочного масла для вкуса.

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3. Запеченные яблоки с творогом и корицей

Яблоки — один из символов осени, а запеченные с творогом и корицей, они превращаются в полезный и легкий десерт. Витамины, клетчатка и антиоксиданты, содержащиеся в яблоках, помогают организму быстрее восстановиться после болезни. Творог — источник белка и кальция, необходимых для укрепления костей и поддержания мышечной массы.

Ингредиенты:

4 крупных яблока

200 г творога

1 ст. л. меда

1 ч. л. корицы

горсть изюма или орехов (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Яблоки вымойте и аккуратно удалите сердцевину, оставив стенки толщиной около одного сантиметра. В миске смешайте творог, мед, корицу и изюм (если используете). Наполните яблоки полученной начинкой и выложите их на противень. Запекайте 20-25 минут, пока яблоки не станут мягкими, а творог — слегка золотистым. Подавайте теплыми, можно посыпать корицей или полить медом.

4. Салат с запеченной свеклой и грецкими орехами

Свекла — источник железа, который помогает справиться с анемией и восстанавливает уровень энергии. Грецкие орехи и оливковое масло добавляют здоровые жиры, необходимые для нормальной работы организма после болезни.

Ингредиенты:

2 крупных свеклы

Горсть грецких орехов

100 г козьего сыра (по желанию)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

щепотка соли и перца

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Свеклу заверните в фольгу и запекайте в течение 45 минут или до мягкости. Пока свекла запекается, обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите запеченную свеклу, очистите и нарежьте кубиками. Смешайте свеклу с грецкими орехами, козьим сыром (если используете), заправьте оливковым маслом, уксусом, добавьте соль и перец. Подавайте как теплый салат.

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