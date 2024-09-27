Агроном назвал сроки рубки капусты этой осенью

Засолочную оставить до первых морозов, а кочаны длительного хранения можно уже спускать в погреба. Заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев напомнил правила заготовки капусты.

© РИА Новости

Срок уборки капустных кочанов

Белокочанная капуста любит легкий мороз. Как вспоминают опытные хозяйки, кочаны на засолку рубили уже из-под снега. Агроном Мармулев считает, тут все зависит от назначения урожая. Если капусту предполагается квасить, лучше не торопиться.

«Подождать надо недельку. Капусту надо рубить, когда легкий заморозок. На корню она легко переносит первые морозы до 5 градусов, проблем нет. Но это для квашения. Если мы хотим хранить её до весны, тогда убрать уже сейчас можно», – объяснил эксперт.

Как предупредил Алексей Мармулев, если оставить срубленную капусту на морозе, урожай пропадет и начнет гнить. Сразу после уборки её лучше закладывать на хранение или крошить на засолку.

Как сохранить свежую капусту до весны

Идеальный вариант хранения – подвесить кочан за кочерыжку в погребе.

«Оставляем с кочерыгой, отрубаем как можно ниже к корням, сохранив покровные листья. Так она хранится дольше», – советует агроном.

Если подвешивать за кочерыжку не с руки, можно просто обернуть кочаны газетами или пищевой пленкой. Такой способ Алексей Мармулев одобряет. Советует лишь убрать зеленые покровные листья и оставить в пленке отверстия для воздуха. В любом случае запас свежей капусты доживет до весны только в погребе.

«А если мы хотим два-три кочана хранить, то это только холодильник», – комментирует эксперт.

Как выбрать капусту для засолки

По словам Алексея Мармулева, вилки засолочной капусты ничем не отличаются от капусты длительного хранения. Ни по форме, ни по плотности, ни по цвету сортовые особенности не определить. Засолочную агроном советует выращивать только самостоятельно.

«На рынке вы купите кочаны только для зимнего хранения. В такой капусте больше сухого вещества, более грубая клетчатка. В засолочной сухого вещества меньше, а сахаров больше. Но вкусной, засолочной капусты на рынке не найдете. Люди и такую берут, её можно, но вкус не тот. Капуста будет грубая», – уверен эксперт.

Ранее агроном Мармулев рассказал VN.ru о сроках высадки озимого чеснока.