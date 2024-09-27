Шесть необычных рецептов маринованных фруктов на зиму
Всем мы любим зимним вечером на ужин открыть баночку маринованных огурчиков или помидор. Есть и множество салатов с разнообразными овощами. Но закатывать банки на зиму можно не только с овощами, но и с фруктами. Если хотите удивить близких и гостей неожиданными вкусами, возьмите на заметку наши рецепты.
Маринованные яблоки
Ингредиенты:
- Яблоки — 1 кг;
- Вода — 1 л;
- Сахар — 50 г;
- Уксус 9% — 2 ст. л;
- Гвоздика — по вкусу;
- Корица — по вкусу;
- Лавровый лист — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте яблоки на половинки, удалите плодоножки и семянные коробочки;
- Вскипятите воду и пробланшируйте яблоки в кипятке 2—3 минуты. Откиньте на дуршлаг;
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- Положите яблоки в банки, туда же добавьте гвоздику и лавровый лист;
- В сотейник налейте воду, добавьте сахар, соль, корицу и доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
- Залейте горячим маринадом яблоки в банках;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.
Маринованный арбуз
Ингредиенты:
- Арбуз — 2—2,5 кг;
- Черный перец горошком — 0,5 ч. л;
- Соль — 1 ч. л. с верхом;
- Сахар — 2 ч. л;
- Уксус 9% — 1,5 ст. л.
Приготовление:
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- Разрежьте арбуз на кусочки, разложите в банки;
- Добавьте в каждую банку соль, сахар, уксус, черный перец;
- Вскипятите воду и залейте банки кипятком;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.
Маринованный виноград
Ингредиенты:
- Виноград — 1 кг;
- Вода — 1 л;
- Соль — 1 ч. л;
- Сахар — 2 ст. л;
- Уксус 9% — 70 мл;
- Лавровый лист — 1 шт;
- Черный перец горошком — 3 шт;
- Молотая корица — 0,5 ч. л;
- Гвоздика — 2 шт.
Приготовление:
- Залейте виноград на 1—2 минуты горячей водой, чтобы он пропарился и стал немного мягче. Воду слейте;
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- В пол-литровую банку положите лавровый лист, черный перец, гвоздику и корицу. Наполните банки виноградом до верха;
- Отдельно в кастрюле вскипятите воду, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снимите с огня;
- Залейте банки маринадом;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.
Соленые лимоны
Ингредиенты:
- Лимоны — 3 шт;
- Соль — 0,5 ст. л;
- Сахар — 25 г;
- Мед — 20 г;
- Гвоздика — по вкусу;
- Бадьян — по вкусу;
- Корица — по вкусу;
- Уксус 9% — 30 мл.
Приготовление:
- Лимоны разрежьте пополам, на 4 части или оставьте целыми и просто надрежьте кожицу;
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, мед, специи;
- Положите лимоны в маринад и доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
- Снимите с огня. Уложите лимоны в банки. Залейте маринадом;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.
Маринованные сливы
Ингредиенты:
- Сливы Венгерка — 4 кг;
- Сахар — 3 стакана;
- Вода — 1 стакан;
- Уксус 9% — 500 мл;
- Лавровый лист — 20 г;
- Гвоздика — 2 шт.
Приготовление:
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- Сухие сливы перемешайте с пачкой лаврового листа;
- Сливы и лаврушку разложите по банкам, добавьте гвоздику;
- Вскипятите воду с сахаром. Затем добавьте уксус;
- Залейте горячим сиропом сливы;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.
Маринованная дыня
Ингредиенты:
- Дыня — 1 шт;
- Сахар — 500 г;
- Уксус 9% — 200 мл;
- Вода — 1 ½ л;
- Корица — по вкусу;
- Гвоздика — по вкусу;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
- Нарежьте дыню кусочками, разложите в банки;
- Туда же положите корицу и гвоздику;
- Вскипятите воду, добавьте сахар, соль, доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
- Залейте банки горячим маринадом;
- Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.