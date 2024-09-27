Шесть необычных рецептов маринованных фруктов на зиму

Всем мы любим зимним вечером на ужин открыть баночку маринованных огурчиков или помидор. Есть и множество салатов с разнообразными овощами. Но закатывать банки на зиму можно не только с овощами, но и с фруктами. Если хотите удивить близких и гостей неожиданными вкусами, возьмите на заметку наши рецепты.

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Маринованные яблоки

Ингредиенты:

Яблоки — 1 кг;

Вода — 1 л;

Сахар — 50 г;

Уксус 9% — 2 ст. л;

Гвоздика — по вкусу;

Корица — по вкусу;

Лавровый лист — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте яблоки на половинки, удалите плодоножки и семянные коробочки; Вскипятите воду и пробланшируйте яблоки в кипятке 2—3 минуты. Откиньте на дуршлаг; Банки простерилизуйте, крышки прокипятите; Положите яблоки в банки, туда же добавьте гвоздику и лавровый лист; В сотейник налейте воду, добавьте сахар, соль, корицу и доведите до кипения. Затем добавьте уксус; Залейте горячим маринадом яблоки в банках; Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованный арбуз

Ингредиенты:

Арбуз — 2—2,5 кг;

Черный перец горошком — 0,5 ч. л;

Соль — 1 ч. л. с верхом;

Сахар — 2 ч. л;

Уксус 9% — 1,5 ст. л.

Приготовление:

Банки простерилизуйте, крышки прокипятите; Разрежьте арбуз на кусочки, разложите в банки; Добавьте в каждую банку соль, сахар, уксус, черный перец; Вскипятите воду и залейте банки кипятком; Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованный виноград

Ингредиенты:

Виноград — 1 кг;

Вода — 1 л;

Соль — 1 ч. л;

Сахар — 2 ст. л;

Уксус 9% — 70 мл;

Лавровый лист — 1 шт;

Черный перец горошком — 3 шт;

Молотая корица — 0,5 ч. л;

Гвоздика — 2 шт.

Приготовление:

Залейте виноград на 1—2 минуты горячей водой, чтобы он пропарился и стал немного мягче. Воду слейте; Банки простерилизуйте, крышки прокипятите; В пол-литровую банку положите лавровый лист, черный перец, гвоздику и корицу. Наполните банки виноградом до верха; Отдельно в кастрюле вскипятите воду, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снимите с огня; Залейте банки маринадом; Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Соленые лимоны

Ингредиенты:

Лимоны — 3 шт;

Соль — 0,5 ст. л;

Сахар — 25 г;

Мед — 20 г;

Гвоздика — по вкусу;

Бадьян — по вкусу;

Корица — по вкусу;

Уксус 9% — 30 мл.

Приготовление:

Лимоны разрежьте пополам, на 4 части или оставьте целыми и просто надрежьте кожицу; Банки простерилизуйте, крышки прокипятите; Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, мед, специи; Положите лимоны в маринад и доведите до кипения. Затем добавьте уксус; Снимите с огня. Уложите лимоны в банки. Залейте маринадом; Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованные сливы

Ингредиенты:

Сливы Венгерка — 4 кг;

Сахар — 3 стакана;

Вода — 1 стакан;

Уксус 9% — 500 мл;

Лавровый лист — 20 г;

Гвоздика — 2 шт.

Приготовление:

Банки простерилизуйте, крышки прокипятите; Сухие сливы перемешайте с пачкой лаврового листа; Сливы и лаврушку разложите по банкам, добавьте гвоздику; Вскипятите воду с сахаром. Затем добавьте уксус; Залейте горячим сиропом сливы; Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованная дыня

Ингредиенты:

Дыня — 1 шт;

Сахар — 500 г;

Уксус 9% — 200 мл;

Вода — 1 ½ л;

Корица — по вкусу;

Гвоздика — по вкусу;

Соль — по вкусу.

Приготовление: