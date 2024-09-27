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Шесть необычных рецептов маринованных фруктов на зиму

Всем мы любим зимним вечером на ужин открыть баночку маринованных огурчиков или помидор. Есть и множество салатов с разнообразными овощами. Но закатывать банки на зиму можно не только с овощами, но и с фруктами. Если хотите удивить близких и гостей неожиданными вкусами, возьмите на заметку наши рецепты.

Шесть необычных рецептов маринованных фруктов на зиму
© unsplash

Маринованные яблоки

Ингредиенты:

  • Яблоки — 1 кг;
  • Вода — 1 л;
  • Сахар — 50 г;
  • Уксус 9% — 2 ст. л;
  • Гвоздика — по вкусу;
  • Корица — по вкусу;
  • Лавровый лист — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте яблоки на половинки, удалите плодоножки и семянные коробочки;
  2. Вскипятите воду и пробланшируйте яблоки в кипятке 2—3 минуты. Откиньте на дуршлаг;
  3. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  4. Положите яблоки в банки, туда же добавьте гвоздику и лавровый лист;
  5. В сотейник налейте воду, добавьте сахар, соль, корицу и доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
  6. Залейте горячим маринадом яблоки в банках;
  7. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованный арбуз

Ингредиенты:

  • Арбуз — 2—2,5 кг;
  • Черный перец горошком — 0,5 ч. л;
  • Соль — 1 ч. л. с верхом;
  • Сахар — 2 ч. л;
  • Уксус 9% — 1,5 ст. л.

Приготовление:

  1. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  2. Разрежьте арбуз на кусочки, разложите в банки;
  3. Добавьте в каждую банку соль, сахар, уксус, черный перец;
  4. Вскипятите воду и залейте банки кипятком;
  5. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованный виноград

Ингредиенты:

  • Виноград — 1 кг;
  • Вода — 1 л;
  • Соль — 1 ч. л;
  • Сахар — 2 ст. л;
  • Уксус 9% — 70 мл;
  • Лавровый лист — 1 шт;
  • Черный перец горошком — 3 шт;
  • Молотая корица — 0,5 ч. л;
  • Гвоздика — 2 шт.

Приготовление:

  1. Залейте виноград на 1—2 минуты горячей водой, чтобы он пропарился и стал немного мягче. Воду слейте;
  2. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  3. В пол-литровую банку положите лавровый лист, черный перец, гвоздику и корицу. Наполните банки виноградом до верха;
  4. Отдельно в кастрюле вскипятите воду, всыпьте сахар и соль. Доведите до кипения. Затем добавьте уксус и снимите с огня;
  5. Залейте банки маринадом;
  6. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Соленые лимоны

Ингредиенты:

  • Лимоны — 3 шт;
  • Соль — 0,5 ст. л;
  • Сахар — 25 г;
  • Мед — 20 г;
  • Гвоздика — по вкусу;
  • Бадьян — по вкусу;
  • Корица — по вкусу;
  • Уксус 9% — 30 мл.

Приготовление:

  1. Лимоны разрежьте пополам, на 4 части или оставьте целыми и просто надрежьте кожицу;
  2. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  3. Вскипятите воду, добавьте соль, сахар, мед, специи;
  4. Положите лимоны в маринад и доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
  5. Снимите с огня. Уложите лимоны в банки. Залейте маринадом;
  6. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованные сливы

Ингредиенты:

  • Сливы Венгерка — 4 кг;
  • Сахар — 3 стакана;
  • Вода — 1 стакан;
  • Уксус 9% — 500 мл;
  • Лавровый лист — 20 г;
  • Гвоздика — 2 шт.

Приготовление:

  1. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  2. Сухие сливы перемешайте с пачкой лаврового листа;
  3. Сливы и лаврушку разложите по банкам, добавьте гвоздику;
  4. Вскипятите воду с сахаром. Затем добавьте уксус;
  5. Залейте горячим сиропом сливы;
  6. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.

Маринованная дыня

Ингредиенты:

  • Дыня — 1 шт;
  • Сахар — 500 г;
  • Уксус 9% — 200 мл;
  • Вода — 1 ½ л;
  • Корица — по вкусу;
  • Гвоздика — по вкусу;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Банки простерилизуйте, крышки прокипятите;
  2. Нарежьте дыню кусочками, разложите в банки;
  3. Туда же положите корицу и гвоздику;
  4. Вскипятите воду, добавьте сахар, соль, доведите до кипения. Затем добавьте уксус;
  5. Залейте банки горячим маринадом;
  6. Закатайте банки крышками и переверните вверх дном.