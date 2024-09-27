Как легко ускорить созревание авокадо

Авокадо часто используется в кулинарии. Однако часто можно нарваться на неспелые плоды в магазине. Если у вас нет двух дней, чтобы ждать созревания фрукта, есть способ попроще.

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Вы можете заставить поспеть авокадо всего за 10 минут. Раздобудьте пищевую фольгу и оберните ею авокадо.

После этого положите фрукт в форму для запекания и поставьте в духовку, предварительно разогретую до 93 градусов. Оставьте в ней авокадо на 10 минут, потом выньте и остудите, рассказала повар Юлия Архипова «Белновостям».

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