Диетолог назвала три добавки, которые помогут сделать чай полезнее

Шиповник, облепиха и имбирь помогут сделать чай в разы полезнее, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, чай сам по себе содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение. Кроме того, благодаря содержанию кофеина напиток обладает тонизирующим действием.

Сделать чай еще более полезным можно с помощью различных добавок.

"Шиповник сильно обогатит его витамином C. Даже если часть разрушится от кипятка, все равно в шиповнике его очень много – это польза для иммунитета", - Елена Соломатина, врач-диетолог.

Кроме того, можно положить в чай облепиху: помимо витамина C, она содержит большое количество бета-каротина, который переходит в витамин A по потребностям организма.

"Витамин A улучшает сумеречное зрение, необходим для нормальной работы иммунной системы и здоровья кожи. Помимо прочего, он укрепляет нашу слизистую, и ей становится проще противостоять внедрению патогенов, инфекций", – отметила Соломатина.

Еще одна полезная добавка – имбирь: он ускоряет кровообращение и обладает бактерицидным свойством.

"Имбирь благоприятно влияет на метаболические процессы, улучшает переваривание. Это достаточно важно, потому что в кровь всасываются только те полезные компоненты, которые хорошо расщепились", - Елена Соломатина, врач-диетолог.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала не есть манную кашу на завтрак. По ее словам, такой продукт сильно повышает уровень глюкозы и быстро дает чувство голода. Помимо этого, манка уступает другим кашам по содержанию полезных веществ.