Необычный рецепт шарлотки

В сезон урожая яблок самое время готовить разного вида шарлотки. Этот необычный вариант пирога с заварным кремом точно удивит гостей и не оставит никого равнодушным.

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Для приготовления возьмите пять яблок, 400 г муки, столько же сахара, 500 мл сливок, 150 г сливочного масла, столовую ложку сметаны, два яйца и 40 г кукурузного крахмала.

Для приготовления очистите яблоки от сердцевин и кожуры. Нарежьте фрукт дольками.

В отдельную емкость положите 140 г сливочного масла, сметану, куриное яйцо, 300 г муки и столько же сахара. Все хорошо перемешайте, пока не получите тесто средней густоты.

В другой миске смешайте оставшийся сахар и муку. Всыпьте кукурузный крахмал и вбейте яйцо.

Влейте в массу сливки и доведите до кипения на среднем огне. Крем хорошо перемешайте во избежание комочков.

Перелейте тесто в форму, сверху выложите дольки яблок. Залейте все кремом. Поставьте шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на час. Блюдо готово!

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