Эксперты рассказали, какие продукты не стоит мыть перед употреблением

Некоторые продукты, хоть и хочется помыть перед едой, лучше обработать только термически. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

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«Мытье продуктов не всегда необходимо. А использование для этих целей специальных поверхностно-активных веществ — не лучшая идея. ПАВ, благодаря которым образуется обильная пена, могут остаться на поверхности продуктов», — объяснили в Управлении.

Фрукты и овощи

Все фрукты и овощи нужно обязательно мыть под проточной водой, даже если они выглядят чистыми. Это касается и тех плодов, кожура которых несъедобна, например, бананов и мандаринов. Бактерии с поверхности могут попасть на съедобную часть при очистке.

Крупы

Рис и другие крупы промывают для удаления излишков крахмала, пыли и загрязнений. Лучше всего промывать крупы в миске, заливая водой, перемешивая и сливая воду. Повторите процедуру 2-3 раза.

Мясо птицы

Многие считают, что сырую курицу нужно промывать, однако это может привести к распространению бактерий по кухне. Исследования показывают, что бактерии могут попасть на кухонные поверхности и продукты. Безопаснее уничтожить бактерии термической обработкой.

Красное мясо

Как и в случае с птицей, мытьё красного мяса не избавляет от микробов. Они могут находиться глубоко в мышечных волокнах. Лучший способ – тщательная термическая обработка.

Рыба и морепродукты

Мытьё рыбы не обязательно, если вы планируете термическую обработку. Однако моллюсков и креветки перед приготовлением промыть стоит, так как они могут содержать песок и остатки раковин.

Зелень

Петрушку, укроп и зелёный лук нужно мыть перед употреблением и перед хранением в холодильнике. Замочите зелень в холодной воде на 15 минут, затем промойте 2-3 раза под проточной водой. Раковину перед мытьём продуктов также необходимо тщательно очищать, особенно после контакта с мясом или рыбой.

Готовая к употреблению зелень для салатов

Если на упаковке салатных смесей указано, что продукт готов к употреблению, его можно не мыть, так как производители проводят тройную промывку листьев.

Яйца

Скорлупа яйца защищает от попадания микробов внутрь благодаря тонкому налёту. На производстве яйца очищают, сохраняя этот защитный слой. Излишнее мытьё яиц в домашних условиях может повредить скорлупу и способствовать проникновению бактерий. Яйца лучше хранить в холодильнике на отдельной полке и готовить их тщательно.

Грибы

Если грибы не промыты, протрите их влажной тканью. Самостоятельно собранные грибы нужно замочить в солёной воде на 30 минут, затем тщательно промыть под проточной водой.

«Самое главное, что надо вымыть с мылом перед приготовлением любых продуктов — это руки», — добавили в Роспотребнадзоре.

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