Как правильно выбрать арбуз

Сезон арбузов подходит к концу, однако не все знают, как их правильно выбрать. Эксперты подсказали пять главных способов, благодаря которым удастся полакомиться спелым фруктом.

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Первое, что стоит сделать при выборе арбуза, — оценить его внешний вид, чтобы убедиться, что он не испорчен. Он должен быть без видимых повреждений, то есть ударов и вмятин. Допускаются небольшие царапины.

Чтобы оценить зрелость плода, можно слегка поскрести кожуру — должен появиться травянистый аромат. Если запаха нет, арбуз, вероятно, еще незрелый. Цвет и рисунок на кожуре зависят от сорта: некоторые арбузы могут не иметь полосок вовсе, а другие бывают желтого цвета. Однако для полосатых арбузов, таких как, например, астраханский, важно, чтобы полоски были четкими и контрастными.

Арбуз созревает, лежа на земле, и на этом месте образуется светлое пятно — «щечка». Оно должно быть небольшим и желтого цвета, что свидетельствует о том, что плод созревал под солнцем.

Спелый арбуз издает характерный звук, если по нему постучать. Если фрукт звенит, значит, он еще незрелый, а глухой звук указывает на то, что плод перезрел и переполнен водой.

Многие считают, что хвостик должен быть сухим, но на самом деле сухой хвостик не всегда означает спелость. Хвостик должен быть зеленым, так как после съема он остается живым всего пять — семь дней. Если хвостик зеленый, это признак свежего и качественного арбуза.

Арбузы требуют много тепла и света, поэтому в России их начинают собирать с середины июля по сентябрь. Арбузы, созревшие в этот период, имеют лучший вкус. Вне сезона арбузы, как правило, менее сладкие.

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