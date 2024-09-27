Какие продукты стоит добавить в рацион в сезон простуд

Один из самых мощных помощников в борьбе с простудами осенью — облепиха. Об этом «Газете.Ru» рассказала Эльвина Док, врач-диетолог и амбассадор ALTARIA.

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Она богата витамином C, который стимулирует выработку белых кровяных клеток (лейкоцитов), отвечающих за борьбу с вирусами и бактериями. Витамин C также улучшает защитные функции организма и укрепляет иммунитет. Облепиха содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений, и омега-7 жирные кислоты, способствующие заживлению ран и поддержанию общего здоровья.

«Чтобы получить максимум пользы, стоит выбирать свежие или замороженные ягоды (шоковая заморозка), а также добавлять в блюда нерафинированное облепиховое масло», — советует диетолог.

Второй важный продукт осенью — морсы и напитки из шиповника. Шиповник — рекордсмен по содержанию витамина C. Этот витамин не только повышает защитные силы организма и увеличивает устойчивость к инфекциям, но и способствует усвоению витаминов А, Е, В1, В2, кальция и железа.

«Порошковые добавки витамина C не доказали своей эффективности в ускорении выздоровления. Исследования показывают, что они не обеспечивают той же пользы, что и натуральные источники витамина C. Кроме того, высокая доза витамина может быть противопоказана при повышенной кислотности желудка, гастрите и язве. Настой из шиповника рекомендуется пить не более трех раз в день во время простуды», — отметила Док.

Для приготовления настоя из шиповника рекомендуется использовать 100 г сухих ягод на литр воды. Это примерно две столовые ложки или 15 ягод. Чтобы сохранить максимальное количество витаминов, не заливайте плоды кипятком; лучше подождать, пока вода остынет до 70-80°C. Также стоит избегать металлических посудин, которые могут разрушать витамины. Заваривайте шиповник в термосе со стеклянной колбой, стеклянном или фарфоровом чайнике.

Третий продукт — чесночное масло. Если свежий чеснок вам уже надоел, попробуйте добавить в блюда чесночное масло. Оно обладает мощными антибактериальными и противовирусными свойствами благодаря содержанию аллицина. Этот компонент способствует улучшению иммунного ответа организма, имеет антиоксидантные свойства, которые помогают защитить клетки от повреждений.