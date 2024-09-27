Перечислены лучшие напитки для поддержания здоровья мозга
Напитки тоже могут влиять на то, насколько хорошо работает ваш мозг. Всё потому, что они содержат вещества, которые улучшают кровоток, уменьшают воспаление, защищают клетки головного мозга от повреждения.
Зелёный чай. Обзор исследований показал, что этот чай снижает тревожность, улучшает память и внимание.
Комбуча. Этот напиток обладает противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами. Согласно исследованиям, он может улучшать когнитивные функции.
Апельсиновый сок. Недавнее исследование показало, что употребление до одной чашки в день 100% апельсинового сока снижает риск развития деменции по сравнению с теми, кто не пьёт полностью натуральный сок.
Гранатовый сок. Гранатовый сок содержит множество антиоксидантов. В частности, полифенолы, которые поддерживают здоровье мозга.
Молоко. Он является источником белка, кальция, витаминов B12 и D, цинка, селена, кальция. Всё это — полезные для мозга питательные вещества.
Кофе. Кофеин в нём блокирует аденозиновые рецепторы в мозге. Это повышает мозговую активность, выносливость, улучшает настроение. В долгосрочной перспективе кофе может защитить от болезни Альцгеймера, уменьшить симптомы депрессии.
Свекольный сок. Согласно исследованиям, он улучшает работу мозга как у молодых, так и у пожилых людей.
Кефир. Он наполнен полезными для мозга пробиотиками. Исследования показали, что употребление кефира может быть связано с уменьшением риска возникновения депрессии и тревожности. Также он может потенциально улучшить память и общую когнитивную деятельность.
Женьшеневый чай. Исследование, в котором участвовали пожилые, показало, что регулярное употребление женьшеня в течение более пяти лет связано с улучшением когнитивных функций в более позднем возрасте.
Зелёный сок. Его делают из шпината, капусты, брокколи, сельдерея. Исследования показали, что люди, которые пьют фруктовые и овощные соки не реже трёх раз в неделю, позже сталкиваются с болезнью Альцгеймера.
Виноградный сок. Виноградный сок может помочь уменьшить воспаление в мозге. Также этот сок способствует созданию новых клеток мозга, укрепляет связи между ними.
Какао-напитки. Они считаются источником полифенолов, флаванолов, эпикатехинов и катехинов. Согласно исследованиям, употребление какао может улучшить когнитивные способности и память.
Золотое молоко. Этот напиток готовят из молока, куркумы, корицы и имбиря. Куркумин в составе куркумы обладает антиоксидантным, противовоспалительным и омолаживающим действием.
Вода. Наш мозг на 73% состоит из воды. Даже лёгкое обезвоживание может значительно сказаться на его работе. Участники одного исследования, которые потребляли больше воды, показали лучшие результаты в тестах на зрительное внимание. Также у них после приёма воды улучшилась кратковременная память.
Ягодные смузи. Они богаты антиоксидантами, которые защищают от возрастного снижения когнитивных функций, развития нейродегенеративных заболеваний (болезнь Альцгеймера и Паркинсона). Также исследования показывают, что ягоды улучшают связь между клетками мозга, уменьшают воспаление мозга.
Чай из гриба львиная грива. Грибы львиной гривы содержат гериценоны и эринацины. Эти соединения стимулируют рост клеток мозга. Также одно небольшое исследование показало, что однократная доза экстракта гриба львиная грива повышает продуктивность, приводит к снижению уровня стресса. Есть работы, доказывающие также, что львиная грива потенциально может снижать риск возникновения болезни Альцгеймера.
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