Стоит ли добавлять протеиновый порошок в кофе

Доктор Ниш Манек, врач общей практики в Лондоне, отметила, что добавление протеина в кофе для увеличения потребления белка — это необязательно плохо. Но нужно учитывать при этом несколько факторов.

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Прежде всего, белок — это питательное вещество, которое играет решающую роль в различных функциях организма. В том числе в восстановлении мышц и поддержании работы иммунной системы.

Цельные источники белка из продуктов питания всё же полезнее для организма, чем порошки, так как они содержат ещё и дополнительные витамины, минералы, соединения. Многие же протеиновые порошки в своём составе имеют добавленный сахар, добавки и подсластители.

Старайтесь выбирать высококачественный и хорошо сбалансированный протеиновый порошок без чрезмерного количества сахара или искусственных ингредиентов.

Кофе способен повысить бдительность, сделать энергичнее, но также он может привести к учащению сердцебиения, дискомфорту в желудке у некоторых людей. Учитывайте, сколько кофеина вы потребляете, особенно если у вас проблемы со сном.

Также имейте в виду, что одновременное потребление белка и кофе может вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте. Это подтвердят люди с синдромом раздражённого кишечника.

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