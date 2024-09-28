Готовим моченые яблоки на зиму

Моченые яблоки — это национальное русское угощение, отличающееся ярким кисло-сладким вкусом. Рассказываем, как заготовить моченые яблоки по классическому рецепту в домашних условиях.

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Какие яблоки можно замачивать на зиму

Первым делом стоит определить, какие яблоки подходят для замачивания на зиму. Идеальным вариантом считаются светлые «поздние» (осенние или зимние) сорта:

антоновка;

голден делишес;

скрыжапель;

пепинка;

богатырь;

бабушкино.

Но самым популярным сортом для замачивания является именно антоновка. Она относится к самым старым сортам русских яблонь.

Специалисты советуют снимать яблоки для мочения прямо с дерева (упавшие яблоки не подойдут). Фрукты должны быть спелыми и крепкими, без мятых боков, не червивые. Непосредственно перед замачиванием их надо тщательно перебрать, промыть и обсушить.

В чем приготовить моченые яблоки

В старину моченые яблоки готовили во вместительных деревянных бочках. Однако сегодня это достаточно проблематично, если только вы не живете в частном доме. Поэтому можно выбрать и другую тару. Хорошей альтернативой станут:

небольшой деревянный бочонок;

кадушка;

кастрюля;

банка.

Теперь можно переходить непосредственно к рецептам моченых яблок.

Рецепт моченых яблок в дубовой бочке 50 литров

Яблоки сорта антоновка — 20 кг

Мед (сорт по вкусу) — 500 мл

Листья вишни — 250 г

Соль — 250 г

Гвоздика — по вкусу

Корица молотая — по вкусу

Вода — 18 л

Застелите дно бочки третью листьев вишни. Следом выложите яблоки плодоножками кверху. Через каждые несколько слоев яблок выкладывайте слой листьев. Когда бочка будет заполнена, накройте яблоки остатками листьев, сверху установите гнет. В воде смешайте мед и соль, при желании можно добавить корицу и гвоздику. Вскипятите рассол, дайте остыть до комнатной температуры. Залейте, не снимая гнет, яблоки рассолом. Спустя некоторое время яблоки могут впитать часть воды. В таком случае рассол нужно долить. Держите бочку в темном прохладном месте. Яблоки будут готовы через 1,5–2 месяца.

Рецепт моченых яблок в стеклянной банке 5 литров

Яблоки — 2 кг

Сахар — 130 г (можно заменить 200 г меда)

Соль — 20 г

Вода — 2,5 л

Смешайте воду с солью и сахаром (или медом), вскипятите и варите 3–4 минуты. Затем дайте остыть до комнатной температуры. Выложите ненарезанные яблоки в банку, залейте сиропом по горлышко. Закройте банку капроновой крышкой, храните в прохладном месте 30 дней. После этого яблоки можно подавать к столу.

Рецепт моченых яблок в кастрюле

Яблоки антоновка — 5 кг

Мед (любой сорт) — 600 г

Ржаная мука — 200 г

Соль (нейодированная крупная) — 100 г

Листья смородины — 15 шт.

Листья вишни — 15 шт.

Вода — 2,5 л

Застелите дно кастрюли частью листьев. Далее выложите, чередуя, слои яблок и листьев. Верхним слоем должны лежать листья. В чуть теплой (около 40 градусов) воде размешайте мед до полного растворения. Далее всейте муку, перемешайте до однородности (комочки должны раствориться). Залейте яблоки рассолом, накройте кастрюлю деревянным кругом для засолки, установите гнет. Каждый день удаляйте пену. Если яблоки впитают воду, долейте рассол: он должен полностью покрывать фрукты. Поставьте в холодное место. Через 30–40 дней яблоки будут готовы.

Как хранить моченые яблоки

После замачивания яблоки нужно держать в прохладном месте. Подойдут погреб с температурой 4–6 градусов или холодильник. В таких условиях фрукты могут храниться вплоть до полугода. При более высокой температуре вкус и текстура плодов ощутимо портятся.

Теперь вы знаете, как замочить яблоки на зиму в домашних условиях.