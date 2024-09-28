Рецепт тушеного сладкого перца с помидорами и маслинами: просто и сочно
Тушеный сладкий перец с помидорами и маслинами — сытная овощная закуска, которая станет идеальным гарниром к мясу или полноценным ужином. Делимся пошаговым рецептом сочного угощения.
Ингредиенты:
Сладкий перец — 3 шт.
Лук — 2 шт.
Помидоры — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Маслины — 5–7 шт. (или по вкусу)
Перец чили — 1 шт. (по желанию)
Соль — по вкусу
Петрушка, базилик (свежие) — маленький пучок
Масло оливковое — 3 ст.л.
Способ приготовления
Помидоры разрежьте, удалите сок и семечки, оставшуюся мякоть нарежьте кубиками. Перцы нарежьте треугольниками, удалив плодоножки и семена. Измельчите острый перец, удалив семена (их можно оставить, если вы предпочитаете блюда поострее). Лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелкими кусочками.
Выложите лук и чеснок в сковороду с маслом, обжарьте до золотистости. Далее всыпьте помидоры, готовьте еще 5 минут. Добавьте перцы, тушите 10–15 минут под крышкой (чем меньше тушатся перцы, тем более хрустящими они получаются).
Маслины нарежьте колечками, выложите к перцам. Посолите по вкусу, перемешайте.
Перед подачей посыпьте листьями зелени.
Вкуснейшее блюдо с тушеным сладким перцем готово!
Время приготовления — 40 минут Калорийность — 84 ккал на 100 г
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