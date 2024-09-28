Рецепт тушеного сладкого перца с помидорами и маслинами

Тушеный сладкий перец с помидорами и маслинами — сытная овощная закуска, которая станет идеальным гарниром к мясу или полноценным ужином. Делимся пошаговым рецептом сочного угощения.

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ингредиенты:

Сладкий перец — 3 шт.

Лук — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Маслины — 5–7 шт. (или по вкусу)

Перец чили — 1 шт. (по желанию)

Соль — по вкусу

Петрушка, базилик (свежие) — маленький пучок

Масло оливковое — 3 ст.л.

Способ приготовления

Помидоры разрежьте, удалите сок и семечки, оставшуюся мякоть нарежьте кубиками. Перцы нарежьте треугольниками, удалив плодоножки и семена. Измельчите острый перец, удалив семена (их можно оставить, если вы предпочитаете блюда поострее). Лук нарежьте полукольцами, чеснок — мелкими кусочками.

Выложите лук и чеснок в сковороду с маслом, обжарьте до золотистости. Далее всыпьте помидоры, готовьте еще 5 минут. Добавьте перцы, тушите 10–15 минут под крышкой (чем меньше тушатся перцы, тем более хрустящими они получаются).

Маслины нарежьте колечками, выложите к перцам. Посолите по вкусу, перемешайте.

Перед подачей посыпьте листьями зелени.

Вкуснейшее блюдо с тушеным сладким перцем готово!

Время приготовления — 40 минут Калорийность — 84 ккал на 100 г

Ранее мы составили подборку лучших рецептов блюд с запеченным сладким перцем.