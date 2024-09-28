Рецепт для похудения: овощное жаркое

Вкусное сочетание овощей и сыра никого не оставит равнодушным. Овощное жаркое получится вкусным, сочным и не навредит фигуре — всего 76 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите кабачок, луковицу, помидор, шарик моцареллы, 150 г томатной пасты, 100 г пармезана, соль, орегано, тмин и базилик по вкусу.

Баклажан и очищенный от кожуры кабачок нарежьте кружочками, выложите на противень и посыпьте солью и зеленью. Запекайте восемь минут при температуре 180 градусов.

В это время нарезанный кольцами лук обжарьте до золотистости. Нарежьте сыр и помидоры. В глубокую форму для запекания выложите слой обжаренного лука. Следом выложите слой баклажанов, а сверху кружочки кабачков.

Сверху обмажьте все томатной пастой или томатным соусом. Затем чередуя выложите кружочки помидора и кружочки моцареллы.

Все посолите, посыпьте зеленью и натертым пармезаном. Запекайте 25 минут при 180 градусах. Блюдо готово!

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