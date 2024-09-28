Сырники с вишней: сладкий и вкусный завтрак

Сырники с вишней — это вкусное сочетание нежного творога и сладкой, слегка кислой вишни. Вишня придает классическому завтраку яркий вкус и делает блюдо еще более сочным. Попробуйте повторить наш рецепт.

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Ингредиенты Творог (лучше взять 5%) — 500 г Вишня (свежая или замороженная) — 100 г Куриные яйца — 2 шт. Мука — 4 ст. л. Ванильный сахар — 1 ч. л. Сахарный песок — 2 ст. л. Соль пищевая — щепотка Масло (подсолнечное) — для жарки

Пошаговый рецепт

В емкости подходящей глубины соедините основные ингредиенты — творог, яйца, сахарный песок, ванильный сахар и щепотку соли. Размешайте все до однородности.

Аккуратно всыпайте в смесь муку, добиваясь густой консистенции теста, чтобы оно не липло к рукам.

Вишню (если замороженная — предварительно разморозьте) аккуратно вмешайте в тесто, чтобы не нарушить целостность ягод.

Слепите сырники. Каждый из них аккуратно обваляйте в муке. На предварительно разогретой сковородке с каплей масла жарьте, пока сырники не подрумянятся с обеих сторон.

Делимся полезной информацией о сырниках с вишней:

калорийность — около 200 ккал на 100 г; время приготовления — 40 минут.