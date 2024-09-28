Какие грибы можно встретить в подмосковных лесах до наступления зимы

В сети то и дело пишут об очередной грибной волне в Подмосковье. Но как бы не так. Мы решили устроить «Проверку слуха». Разобраться во всем нам помог автор грибных прогнозов Сергей Федотов.

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Одно уважаемое издание сделало странный прогноз по грибам — мол, они скоро появятся. Смешно. В конце сентября грибов будет меньше, чем сейчас, а сейчас их нет от слова «совсем». Итак, сезон благородных грибов закончился. Пик его был в августе. В конце июля прошла неделя дождей с похолоданием, и с 3 августа начался хороший слой белых и других благородных и не очень благородных грибов. Стартовали и осенние опята. Наш прогноз оказался точным: к 20 августу их сборы вышли на максимум. А потом началась жара. И нынче погоды стоят такие, что обильных дождей с холодом ранее первой декады октября ждать не приходится. А если так, то грибы появятся в третьей декаде октября. Но есть проблема: последние полгода стоит избыточно теплая погода. А это значит, велика вероятность ранней зимы. Поэтому сезон сбора поздних грибов может уложиться в неделю. Что можно найти в конце октября из опят? Опята летние. Не смейтесь, они растут даже позже осенних. Поздние виды осенних опят, разреженные по земле, растут там, где теплей. И конечно, в лидерах зимний опенок — фламмулина. Из «рядовочной» темы выделяется «синичка» (рядовка фиолетовая), «мышата» — под соснами, говорушка дымчатая, рядовка лиловоногая, зеленушка. Никто не отменял шампиньонов или навозников. Встретятся и поздние виды сыроежек. Еще грибники любят собирать позднюю вешенку устричную, такую, как в магазинах. Но там она «пластиковая», а в лесу — натуральная. Со старого тополя или вяза можно собрать сразу целую корзину! Также есть ольховая вешенка, она сверху зеленовато-черноватая, снизу — близка к оранжевому цвету.

Рядовка лиловоногая

Рядовка лиловоногая плодоносит на открытых лугах, лесных полянах и возле опушек леса.

Сыроежка

Сыроежки растут практически в любых лесах поодиночке и группами.

Говорушка дымчатая

Растет говорушка дымчатая на почве в хвойных и смешанных лесах.

Вешенки

Вешенки можно найти на пнях, валежнике, сухостойных деревьях. Очень любят березы, дубы, рябину.

Опята осенние

Поздние виды осенних опят растут там, где теплей.

Мышата

«Мышата» растут под соснами, предпочитают песчаную почву.

Зеленушка

Зеленушка растет обычно на песчаных почвах под соснами.

Шампиньоны

Шампиньоны растут на лесном и луговом перегное.

Фламмулина

Произрастает фламмулина на древесине, в дуплах или на пнях большими группами и сростками.

Рецепт супа от Федотова