Повар рассказал, что нужно добавить в фарш для котлет

Обалденный фарш с содой: лучший ингредиент для котлет
Идеальный фарш может получиться благодаря одному неочевидному ингредиенту. Так котлеты точно получатся легкими, пышными и воздушными.
Повар Юлия Архипова рекомендует добавлять в котлетный фарш соду. Она меняет структуру мясного блюда.
Сода при этом делает вкус котлет сбалансированным и приятным. На килограмм фарша потребуется всего маленькая ложка соды. После добавления оставьте фарш отдохнуть на полчаса, передают «Белновости».
Ранее сообщалось, что в сезон урожая яблок самое время готовить разного вида шарлотки. Этот необычный вариант пирога с заварным кремом точно удивит гостей и не оставит никого равнодушным.
До этого сообщалось, что многие помнят манник еще с советского времени. Сейчас хозяйки редко готовят это блюдо, хотя оно получается вкусным и простым. Готовится по принципу «3 стакана».