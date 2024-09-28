Повар рассказал, что нужно добавить в фарш для котлет

Идеальный фарш может получиться благодаря одному неочевидному ингредиенту. Так котлеты точно получатся легкими, пышными и воздушными.

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Повар Юлия Архипова рекомендует добавлять в котлетный фарш соду. Она меняет структуру мясного блюда.

Сода при этом делает вкус котлет сбалансированным и приятным. На килограмм фарша потребуется всего маленькая ложка соды. После добавления оставьте фарш отдохнуть на полчаса, передают «Белновости».

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