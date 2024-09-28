Лучшие способы нарезать лук, не проронив ни слезинки

Большое количество блюд готовится с добавлением репчатого лука. Иногда процесс приготовления затягивается из-за слез, которые выделяются из-за сока овоща.

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Повар Юлия Архипова рассказала, как нарезать лук, не проронив ни слезинки. Оказывается, есть три способа.

Первый — нож. Выбирайте острый нож и старайтесь не выбирать нож со множеством мелких зубчиков. Лучше брать острый нож с тонким лезвием.

Второе — вода. Намочите разделочную доску в холодной воде перед нарезкой.

Третье — лук. Перед тем как приступить к нарезке лука, поместите его в холодную воду. Можно подержать луковицу в холодильнике около 30 минут, передают «Белновости».

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