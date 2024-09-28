Эксперты рассказали, как приготовить кофе

Даже качественный кофе можно легко испортить. Достаточно подобрать воду не той температуры. Повар Юлия Архипова рассказала, как приготовить идеальный напиток.

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Для тех, кто любит пенку, но не имеет дорогую кофемашину, есть лайфхак. Вам понадобится турка. Как только кофе начнет подниматься, снимайте его с плиты. В этом случае пенка сохранится при подаче.

Выбор температуры. Если вы любите горчинку в кофе, то температура воды должна составлять около 95 градусов. То же касается ценителей крепкого напитка. Если вам нравится мягкий вкус, остудите воду до 89 градусов.

Крышка. При заваривании кофе в кружке нужно использовать крышку. В этом случае сохранится вкус и яркость аромата напитка, передают «Белновости».

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