Эксперты рассказали, как приготовить кофе

Секрет идеального кофе: гурманы рассказали, как приготовить его
Даже качественный кофе можно легко испортить. Достаточно подобрать воду не той температуры. Повар Юлия Архипова рассказала, как приготовить идеальный напиток.
Для тех, кто любит пенку, но не имеет дорогую кофемашину, есть лайфхак. Вам понадобится турка. Как только кофе начнет подниматься, снимайте его с плиты. В этом случае пенка сохранится при подаче.
Выбор температуры. Если вы любите горчинку в кофе, то температура воды должна составлять около 95 градусов. То же касается ценителей крепкого напитка. Если вам нравится мягкий вкус, остудите воду до 89 градусов.
Крышка. При заваривании кофе в кружке нужно использовать крышку. В этом случае сохранится вкус и яркость аромата напитка, передают «Белновости».
Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с накипью в чайнике. Она появляется из-за жесткости воды, в которой содержатся различные соли металлов. Вот как легко можно избавиться от этого. Для керамических, металлических и эмалированных чайников подойдет лайфхак из СССР.