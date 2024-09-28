Как правильно выбрать грибы: четыре важных совета

Осень находится в самом разгаре, поэтому многие задумываются, как выбрать грибы. Эксперты дали четыре важных совета, на что обратить внимание при покупке этого продукта.

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Первое — не рискуйте здоровьем, покупая свежие, сушеные, соленые, маринованные грибы у случайных продавцов. В этом случае вам не могут гарантировать, что урожай собирали, сортировали и хранили в соответствии с правилами. Если последние были нарушены, то есть риск заразиться ботулизмом. Кроме того, грибы должны быть цельными, то есть со шляпкой и ножкой, чтобы не спутать их с ядовитыми.

При этом можно покупать грибы на рынках и ярмарках. Это обусловлено тем, что грибы непромышленного производства допускаются до продажи только после проведения экспертизы. Последнюю проводят для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

При покупке грибов в магазинах или супермаркетах внимательно осматривайте упаковку. Во-первых, она должна быть чистой и целостной. Во-вторых, сами грибы должны быть чистыми, без плесени, налета и слизи.

Не стоит покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, а также если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре и сроках производства и годности.

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