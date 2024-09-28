Рецепт классического болгарского лечо

Рецептов болгарского лечо придумано великое множество. Мы выбрали для вас самый яркий — с морковью.

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Ингредиенты:

Томаты — 1,5 кг;

Растительное масло — 50 мл;

Красный лук — 500 г;

Молодая морковь — 500 г;

Сахар — 50 г;

Яблочный уксус — 50 мл;

Соль — 50 г;

Сладкий перец зеленого цвета — 1 кг.

Помидоры бланшировать, снять кожицу и пропустить плоды через мясорубку. Вылить сок с мякотью в кастрюлю и варить на минимальном огне 60 минут. Лук пассеровать до золотистого цвета на сковороде в половине объема масла, затем смешать с нарезанной тонкими полосками морковью и тушить четверть часа.

В кастрюлю с помидорами выложить зажарку, влить оставшееся масло и яблочный уксус, всыпать соль и сахар, добавить нашинкованный длинной соломкой сладкий перец. Варить на минимальном огне четверть часа. Горячее лечо разлить по банкам.

Калорийность на 100 г: 67,9 ккал;

Время приготовления: 1,5 часа.

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