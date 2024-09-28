Рецепт для похудения: салат с шампиньонами и кукурузой

Приятный нежный салат можно приготовить без всяких хлопот. Он подойдет и для праздников, и для обычного ужина с семьей, а также не навредит фигуре — всего 59 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 350 г консервированных шампиньонов, банку консервированной кукурузы, три яйца, 350 г пекинской капусты, луковицу, 0,5 г укропа, 100 мл сметаны, 0,5 чайной ложки горчицы, соль и перец по вкусу.

Нарежьте лук четверть кольцами, измельчите шампиньоны. Яйца нарежьте крупно, как лук.

Капусту нарежьте так же, как лук. Измельчите укроп. Отложите три столовые ложки кукурузы для украшения салата.

Для заправки смешайте грибной рассол, сметану, горчицу, черный молотый перец и немного соли. Смешайте все в миске и добавьте заправку.

Выложите на блюдо салат горкой и украсьте кукурузой.

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