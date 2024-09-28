Рецепт «хреновины» из зеленых помидоров

Необыкновенная «Хреновина» из зеленых помидоров
«Хреновину» можно приготовить не только из спелых томатов. Для этого соуса вполне подходят и зеленые помидоры.
Ингредиенты:
- Зеленые томаты — 1 кг;
- Корень хрена — 100 г;
- Свежий чеснок — 1 головка;
- Жгучий перец — 1 стручок;
- Сахар — 1 ч. л;
- Соль — 1,5 ч. л.
Все овощи подготовить для обработки, перекрутить в мясорубке, добавить сахар и соль. Перемешать, выложить в банку с плотной крышкой и убрать в холодильник. Закуска будет готова к употреблению уже через сутки.
- Калорийность на 100 г: 27 ккал;
- Время приготовления: 30 минут.
Ранее мы поделились рецептом «Хреновины» без помидоров.