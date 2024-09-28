Рецепт «хреновины» из зеленых помидоров

«Хреновину» можно приготовить не только из спелых томатов. Для этого соуса вполне подходят и зеленые помидоры.

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Ингредиенты:

Зеленые томаты — 1 кг;

Корень хрена — 100 г;

Свежий чеснок — 1 головка;

Жгучий перец — 1 стручок;

Сахар — 1 ч. л;

Соль — 1,5 ч. л.

Все овощи подготовить для обработки, перекрутить в мясорубке, добавить сахар и соль. Перемешать, выложить в банку с плотной крышкой и убрать в холодильник. Закуска будет готова к употреблению уже через сутки.

Калорийность на 100 г: 27 ккал;

Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом «Хреновины» без помидоров.