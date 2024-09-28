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Необыкновенная «Хреновина» из зеленых помидоров

«Хреновину» можно приготовить не только из спелых томатов. Для этого соуса вполне подходят и зеленые помидоры.

Рецепт «хреновины» из зеленых помидоров
© РИА Новости

Ингредиенты:

  • Зеленые томаты — 1 кг;
  • Корень хрена — 100 г;
  • Свежий чеснок — 1 головка;
  • Жгучий перец — 1 стручок;
  • Сахар — 1 ч. л;
  • Соль — 1,5 ч. л.

Все овощи подготовить для обработки, перекрутить в мясорубке, добавить сахар и соль. Перемешать, выложить в банку с плотной крышкой и убрать в холодильник. Закуска будет готова к употреблению уже через сутки.

  • Калорийность на 100 г: 27 ккал;
  • Время приготовления: 30 минут.

Ранее мы поделились рецептом «Хреновины» без помидоров.