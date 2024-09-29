Рецепт для похудения: стейк из семги

Легкий и полезный ужин готовится просто и быстро. Стейк из семги будет готов за полчаса, порадует семью и не навредит фигуре — всего 150 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите два стейка, один лимон, соль, перцы черный и красный, розмарин, итальянские травы по вкусу.

Стейки ополосните под проточной водой и хорошо обсушите бумажными салфетками. Посыпьте стейки солью, перцами и любимыми приправами. Лучше выбирать прованские травы. Посыпьте рыбу сухим розмарином.

Расстелите фольгу, выложите стейк семги так, чтобы приправленная сторона осталась снизу. Посолите и приправьте вторую сторону рыбы. Сбрызните соком свежевыжатого лимона. Повторите все со вторым стейком.

Замотайте плотно фольгу так, чтобы не было щелей. Положите конвертики в жаропрочную форму и оставьте на 15 минут. Прогрейте духовку. Отправьте рыбу запекаться на 20 минут.

Выньте стейки по истечению времени, откройте фольгу и оставьте рыбу на пять минут. Сбрызните готовые стейки лимонным соком. Блюдо готово!

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