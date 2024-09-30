Как пожарить вчерашние пельмени, чтобы было вкусно

Если у вас остались вареные пельмени с прошлого ужина, не спешите их выбрасывать. Жарка — отличный способ вернуть им вкус и придать золотистую корочку. Все, что вам нужно, это сковорода, немного масла и несколько простых шагов. Делимся простым рецептом.

Ингредиенты

Вчерашние пельмени — 10–20 шт.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Сметана (для подачи) — по вкусу

Чеснок (по желанию) — 1 зубчик

Зелень — для украшения

Пошаговый рецепт

Если пельмени хранились в холодильнике, дайте им немного нагреться при комнатной температуре.

Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте две столовые ложки подсолнечного масла.

Выложите пельмени на разогретую сковороду и обжаривайте их, периодически переворачивая, чтобы они покрылись румяной корочкой с каждой стороны. Важно не перегревать сковороду, чтобы пельмени не подгорели.

Если хотите усилить вкус, добавьте к пельменям измельченный зубчик чеснока на последние две минуты жарки. Чеснок придает пельменям особый аромат.

Готовые пельмени подавайте со сметаной, украсив зеленью по вкусу.

Делимся полезной информацией о том, как пожарить вчерашние пельмени:

калорийность — около 250 ккал на 100 г;

время приготовления — 10 минут.

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