Как пожарить вчерашние пельмени, чтобы было вкусно

Если у вас остались вареные пельмени с прошлого ужина, не спешите их выбрасывать. Жарка — отличный способ вернуть им вкус и придать золотистую корочку. Все, что вам нужно, это сковорода, немного масла и несколько простых шагов. Делимся простым рецептом.
Ингредиенты
- Вчерашние пельмени — 10–20 шт.
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Сметана (для подачи) — по вкусу
- Чеснок (по желанию) — 1 зубчик
- Зелень — для украшения
Пошаговый рецепт
Если пельмени хранились в холодильнике, дайте им немного нагреться при комнатной температуре.
Нагрейте сковороду на среднем огне и добавьте две столовые ложки подсолнечного масла.
Выложите пельмени на разогретую сковороду и обжаривайте их, периодически переворачивая, чтобы они покрылись румяной корочкой с каждой стороны. Важно не перегревать сковороду, чтобы пельмени не подгорели.
Если хотите усилить вкус, добавьте к пельменям измельченный зубчик чеснока на последние две минуты жарки. Чеснок придает пельменям особый аромат.
Готовые пельмени подавайте со сметаной, украсив зеленью по вкусу.
Делимся полезной информацией о том, как пожарить вчерашние пельмени:
- калорийность — около 250 ккал на 100 г;
- время приготовления — 10 минут.
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