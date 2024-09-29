Самый простой рецепт хреновины с острым перцем без варки

Хреновина, она же горлодер, — это жгучий соус, который можно подавать к мясу и гарнирам, использовать в бутербродах, добавлять в суп и не только. Приводим самый элементарный рецепт соуса с помидорами и острым перцем.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Чеснок — 100 г

Корень хрена — 100 г

Перец острый — 1 стручок (по желанию)

Соль — 2 ч. л. или по вкусу

Сахар — 1 ч. л. или по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте овощи: промойте, срежьте плодоножки и повреждения.

Проверните овощи через мясорубку, смешайте получившееся пюре.

Посолите и поперчите, перемешайте. Попробуйте соус и при необходимости посолите или всыпьте еще немного сахара.

Распределите по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закройте.

Хреновина готова! Храните в холодильнике.