Самый простой рецепт хреновины с острым перцем без варки — меньше 30 минут
Хреновина, она же горлодер, — это жгучий соус, который можно подавать к мясу и гарнирам, использовать в бутербродах, добавлять в суп и не только. Приводим самый элементарный рецепт соуса с помидорами и острым перцем.
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Чеснок — 100 г
- Корень хрена — 100 г
- Перец острый — 1 стручок (по желанию)
- Соль — 2 ч. л. или по вкусу
- Сахар — 1 ч. л. или по вкусу
Способ приготовления
Подготовьте овощи: промойте, срежьте плодоножки и повреждения.
Проверните овощи через мясорубку, смешайте получившееся пюре.
Посолите и поперчите, перемешайте. Попробуйте соус и при необходимости посолите или всыпьте еще немного сахара.
Распределите по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закройте.
Хреновина готова! Храните в холодильнике.