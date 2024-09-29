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Самый простой рецепт хреновины с острым перцем без варки — меньше 30 минут

Хреновина, она же горлодер, — это жгучий соус, который можно подавать к мясу и гарнирам, использовать в бутербродах, добавлять в суп и не только. Приводим самый элементарный рецепт соуса с помидорами и острым перцем.

Самый простой рецепт хреновины с острым перцем без варки
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Чеснок — 100 г
  • Корень хрена — 100 г
  • Перец острый — 1 стручок (по желанию)
  • Соль — 2 ч. л. или по вкусу
  • Сахар — 1 ч. л. или по вкусу

Способ приготовления

Подготовьте овощи: промойте, срежьте плодоножки и повреждения.

Проверните овощи через мясорубку, смешайте получившееся пюре.

Посолите и поперчите, перемешайте. Попробуйте соус и при необходимости посолите или всыпьте еще немного сахара.

Распределите по стерилизованным банкам или бутылкам, плотно закройте.

Хреновина готова! Храните в холодильнике.