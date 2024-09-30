Названы продукты и напитки, которых нужно избегать при похудении

При снижении веса эксперты рекомендуют сосредоточиться на употреблении богатых белком продуктах. Это птица и бобы. Они помогут вам чувствовать себя сытым. Также важно получать достаточное количество клетчатки из овощей, фруктов, цельных зёрен и бобовых.

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Вот чего лучше избегать, если вы хотите как можно скорее похудеть.

Сладкие напитки. В газировке, энергетиках много сахара и калорий. Эти типы напитков связаны с набором веса и повышенным риском возникновения диабета 2 типа. Более полезные альтернативы — фруктовый сок (в умеренных количествах), газированная вода без сахара, ароматизированная вода со вкусом фруктов.

Фастфуд. Он содержит много жира, соли, калорий. При этом после употребления таких продуктов часто остаётся голод. Частое употребление фастфуда приводит к снижению качества питания, а продукты с малым количеством питательных веществ обычно вытесняют здоровую пищу.

Конфеты. Они высококалорийны, содержат большое количество жира, сахара. При их производстве используется рафинированная мука. Более полезные варианты — это ягоды, яблочные дольки, гранола, небольшое количество тёмного шоколада.

Жареные блюда. Одно исследование показало, что употребление жареного картофеля (чипсов или картофеля фри) может способствовать большему набору веса, чем другие продукты.

Выпечка. Торты, печенье и сладкие хлебцы богаты сахаром, калориями и жиром. Также они обычно содержат много фруктозы, которая уменьшает чувство сытости и усиливает голод.

Белый хлеб и макароны. Употребление продуктов, приготовленных из рафинированной муки, способствует набору веса.

Белый рис. Он быстро повышает уровень сахара в крови, не содержит витаминов, минералов, клетчатки, белка.

Мороженое. Вместо него ешьте замороженный виноград, батончики с греческим йогуртом, йогуртовое парфе, пейте фруктовые смузи.

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Пицца. Люди, которые часто едят готовую еду, такую ​​как замороженная пицца, склонны набирать вес и иметь больше жира на животе.

Переработанное мясо. Оно может затруднить потерю веса. Также во многих таких видах мяса содержатся канцерогены — вещества, вызывающие рак.

Некоторые фруктовые соки. Соки определённых брендов могут содержать очень мало фруктов или же много сахара. Кроме того, по сравнению с цельными фруктами в соке нет клетчатки.

Высококалорийный кофе. Это касается напитков со сливками, сахаром, ароматизированными сиропами. Более здоровые альтернативы — чёрный кофе, холодный кофе, чай.

Алкогольные напитки. Чрезмерное употребление алкоголя связано с набором веса.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. Это хлопья для завтрака, ароматизированный йогурт, гранола из магазина. В этих продуктах мало белка, клетчатки, поэтому они не насыщают.

Цукаты или сухофрукты. Это высококалорийная закуска, в которой также много фруктозы. Лучше выбирайте вместо неё свежие фрукты.

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