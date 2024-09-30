Простой рецепт спагетти болоньезе с овощами и пряными травами

Этот вариант спагетти болоньезе не только вкусный, но и полезный, благодаря добавлению овощей. Специи и травы делают вкус насыщенным, а текстура фарша и пасты идеально сочетается с легкими овощными нотками.

Ингредиенты

Спагетти — 300 г

Фарш (из говядины) — 500 г

Томатная паста — 200 мл

Свежие помидоры — 300 г

Морковка — 1 шт.

Сельдерей — 1 стебель

Луковица — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. л.

Пряные травы итальянские — по 1 ч. л.

Вино (красное сухое) — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Сыр (берите твердый, например пармезан) — 50 г

Способ приготовления

Нарежьте мелкими кубиками лук, морковку и сельдерей. Томаты облейте кипятком, снимите кожуру, а мякоть измельчите. Чеснок очистите и пропустите через чеснокодавку.

На средней мощности плиты в сковородке обжарьте лук, морковь и сельдерей до мягкости (займет где-то пять минут, жарьте на оливковом масле). Отправьте туда же чеснок и готовьте еще минутку.

Затем положите говяжий фарш к овощам, увеличьте мощность и обжаривайте, помешивая, до тех пор, пока фарш не станет золотистым.

Влейте вино, дайте ему чуть-чуть выпариться, затем положите томатную пасту, измельченные помидорки и пряные травы. Тушите на слабой мощности около получаса, не забывая иногда мешать.

Спагетти сварите до состояния альденте так, как рекомендовал их производитель.

Разложите спагетти по тарелкам, сверху выложите соус болоньезе, посыпьте сверху тертым сыром и украсьте свежей зеленью для красоты.

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