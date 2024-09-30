Пять лучших рецептов вяленых помидоров

Хотите полакомиться очень вкусной закуской — вялеными помидорами, но покупать ее в магазине очень дорого? У нас есть решение для вас: ароматные томаты можно сделать самим дома. Такую заготовку легко сохранить на зиму, а еще ее приготовление будет довольно простым.

Мы собрали для вас подборку отличных рецептов вяленых помидоров своими руками. Рекомендуем повторить какой-нибудь из этих способов:

Вяленые помидоры: в духовке

Вяленые помидоры с чесноком

Вяленые помидоры в сушилке

Вяленые помидоры за полчаса

Вяленые помидоры «как в ресторане»

Вяленые помидоры в духовке

Для приготовления классических вяленых помидоров в духовке необходимо нарезать помидоры, удалить семена и разложить их на противне. Посыпать солью, сахаром и травами, добавить чеснок и сбрызнуть оливковым маслом. Запекать при низкой температуре около восьми часов. Готовые помидоры укладывают в стерилизованные банки, заливают оливковым маслом (его для этого немного подогревают на плите) и хранят в прохладном месте.

Вяленые помидоры: рецепт с чесноком

Для приготовления вяленых помидоров с чесноком — более пряной версии классической европейской закуски — нарезают помидоры, посыпают солью, перцем, итальянскими травами. Их сушат в духовке при низкой температуре от трех часов и более, после чего укладывают в банки, чередуя с зубчиками чеснока, и заливают оливковым маслом. Закуска получается пряной и идеально подходит для зимнего хранения.

Вяленые помидоры в сушилке

Вяленые помидоры можно приготовить в сушилке. Это займет больше времени, но томаты получатся очень ароматными.

Нарезанные помидоры сначала избавляют от влаги: оставляют их на несколько часов, чтобы стекла влага. Затем посыпают солью, сахаром, итальянскими травами и сушат в два захода в этом полезном кухонном аппарате: каждый раз по восемь часов. После этого их укладывают в банки и заливают ароматным оливковым маслом (его предварительно готовят на плите, добавляя кусочки чеснока и итальянские специи). Этот способ отлично позволяет сохранить вкус и полезные свойства томатов на зиму.

Вяленые помидоры за полчаса

В очередном рецепте вяленых помидоров будем использовать микроволновку. Этот способ подойдет тем, кто хочет очень быстро приготовить вкусную закуску на зиму.

Как обычно, томаты нарезают, приправляют солью, чесноком, травами и сбрызгивают оливковым маслом. Затем их запекают в микроволновке при высокой температуре пять минут. Подобные интервалы повторяют раз пять, пока из томатов не выйдет лишняя жидкость. Готовые помидоры укладывают в банки и заливают маслом для хранения на зиму.

Вяленые помидоры «как в ресторане»

Для приготовления вяленых помидоров «как в ресторане» томаты нарезают, приправляют солью, чесноком и травами. Важно: посыпать смесью ароматных трав их надо так, чтобы она не попала на противень. Ингредиенты медленно сушат в духовке до такого состояния, чтобы готовые томаты были плоскими и напоминали блины.

В конце помидоры укладывают в банки с добавлением оливкового масла, каперсов и чеснока. Это позволяет сохранить насыщенный аромат и сделать закуску изысканной.

Мы поделились классическими и необычными рецептами вяленых томатов. Теперь вы знаете, что эту чудесную заготовку совсем не сложно приготовить своими руками дома.