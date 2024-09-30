Рецепт для похудения: боул с гречкой

Боул с гречкой — это настоящий кулинарный шедевр. Блюдо богато белками и клетчаткой. Оно хорошо насыщает и не вредит фигуре — всего 65 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите 180 г гречки, 500 мл воды, 220 г цукини, 150 г тыквы, 200 г куриной грудки, 200 г картошки, 200 г помидоров, соль и специи сухие по вкусу.

Гречку хорошо промойте и отварите. Цукини промойте в проточной воде, обсушите и нарежьте кружочками.

Тыкву промойте, обсушите, отрежьте кусок нужного размера. Мякоть нарежьте средними кусочками.

Помидоры помойте и разрежьте пополам. Картошку очистите от кожуры, промойте и нарежьте средними кусочками.

Куриную грудку промойте и натрите смесью соли с приправами. Оставьте мариноваться на 20 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Застелите форму для запекания пергаментом и разложите на ней грудку, картошку, тыкву, цукини и помидоры. Овощи посолите и приправьте.

Запекайте все около 30 минут. Соберите боул с гречкой. Блюдо готово!

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