Чем отличаются разные сорта риса

Согласно данным аналитиков, рис занимает почетное второе место после гречки среди самых популярных круп у россиян. И к его выбору стоит относиться внимательно, так как сортов риса достаточно много. «Вечерняя Москва» попыталась в них разобраться.

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Например, один из популярных видов — жасмин, этот рис, как правило, варят в небольшом количестве воды. Его отличительная особенность — он хорошо держит форму, поэтому подойдет для блюд азиатской кухни. Цена на него по сравнению с другими сортами средняя — около 120 рублей за полкилограмма. Для плова отлично подойдет басмати, который считается более жирным. Он стоит чуть дороже — около 150 рублей за 500 грамм. Для классического гарнира можно использовать все сорта кубанского риса — он прост в приготовлении и стоит в районе 100 рублей за полкило.

Камарг

Этот сорт содержит не так много полезных веществ. Можно использовать в качестве гарнира. Цена: 170 рублей за 500 грамм.

Девзира

Еще один сорт риса для приготовления плова. Он родом из Ферганской долины. Сорт гораздо тяжелее остальных видов, поэтому с ним можно готовить супы. Цена: 180 рублей за 500 грамм.

Жасмин

Один из популярных видов риса средней ценовой категории. Его выращивают в Таиланде. Отлично подходит в качестве гарнира к морепродуктам, для приготовления роллов, паэльи. Цена: от 150 рублей за полкило.

Кубанский

Круглозерный мучнистый рис, который отлично подойдет для молочных каш и пудингов. Выращивают его у нас, в Краснодарском крае. Это один из самых северных рисов в мире. Цена: от 130 рублей за полкилограмма.

Камолино

Этот рис растет на берегах Нила в Египте. Отличный вариант для рагу. Считается одним из самых полезных. Его редко используют для гарнира, лучше всего из него получаются блюда с мясом. Цена: около 200 рублей за полкилограмма.

Карнароли

Этот рис растет в итальянской провинции Верчелли, используется для приготовления ризотто. Если сравнивать его с другим итальянским рисом — арборио, то он будет более плотным и не с такой кремовой текстурой, более рассыпчатым. Цена: 215 рублей за 500 грамм.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог: