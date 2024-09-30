Чем отличается пастеризованное и стерилизованное молоко

Специалисты объяснили, чем отличаются эти два вида.

Пастеризация и стерилизация – это способы обработки молока за счет нагревания до определенной температуры для обеззараживания продукта. Разница между ними заключается только в температуре нагрева, сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

Пастеризация бывает 3 видов: длительная (63–65 градусов с выдержкой 30 минут), кратковременная (72–75 градусов с выдержкой 15–20 секунд), высокая (85–90 градусов без выдержки). В пастеризованном молоке сохраняются почти все полезные свойства, оно может стоять в закрытой таре до 14 дней, в открытой – до 48 часов.

Также бывает ультрапастеризованное молоко. При ультрапастеризации продукт нагревается до 130–140 градусов на долю секунды и быстро охлаждается. Обработка не влияет на содержание в молоке кальция, однако частично разрушается фолиевая кислота и некоторые витамины.

При стерилизации молоко нагревается выше 130 градусов и выдерживается около 30 минут. Так погибают не только патогенные, но и полезные бактерии, сильно снижается содержание витаминов, а кальций и фосфор хуже усваиваются организмом.

Стерилизованный продукт не имеет питательной ценности, его употребляют только ради вкуса.