Классический рецепт аджики по-абхазски: без помидоров, но с орехами
Абхазская аджика — яркая и насыщенная специями. В этом рецепте, в отличие от многих других, не будет томатов. Это придает соусу более острый вкус. А вот грецкие орехи добавляют интересную текстуру и глубину вкуса. Готовим идеальное дополнение к мясным блюдам и овощам.
Ингредиенты
- Перец чили свежий — 500 г
- Чеснок — 200 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Соль — 100 г
- Кинза (сухая) — 1 ст. л.
- Укроп (сухой) — 1 ст. л.
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
- Кориандр (молотый) — 1 ст. л.
- Базилик (сухой) — 1 ч. л.
Пошаговый рецепт
Избавьте острый перец чили от хвостиков и семян. Для сильного аромата оставьте немного семян, если хотите более острую аджику.
Чеснок тоже почистите, пропустите через чеснокодавку. Измельчите грецкие орехи до состояния мелкой крошки.
Пропустите перец, чеснок и орехи через мясорубку или измельчите в блендере до однородности.
Полученную массу посолите, отправьте туда молотый кориандр, хмели-сунели, кинзу, укроп и базилик. Хорошенько перемешайте.
Оставьте аджику настаиваться в прохладном месте пару дней, чтобы все ароматы и вкусы хорошо соединились.
Разложите готовый соус по чистым банкам и храните в холодильнике.
Делимся полезной информацией о классической аджике по-абхазски с орехами:
- калорийность — около 150 ккал на 100 г;
- время приготовления — 1 час (без учета настаивания).
Ранее мы рассказывали, как приготовить аджику по-аджарски.