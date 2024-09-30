Классический рецепт аджики по-абхазски

Абхазская аджика — яркая и насыщенная специями. В этом рецепте, в отличие от многих других, не будет томатов. Это придает соусу более острый вкус. А вот грецкие орехи добавляют интересную текстуру и глубину вкуса. Готовим идеальное дополнение к мясным блюдам и овощам.

Ингредиенты

Перец чили свежий — 500 г

Чеснок — 200 г

Грецкие орехи — 100 г

Соль — 100 г

Кинза (сухая) — 1 ст. л.

Укроп (сухой) — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Кориандр (молотый) — 1 ст. л.

Базилик (сухой) — 1 ч. л.

Пошаговый рецепт

Избавьте острый перец чили от хвостиков и семян. Для сильного аромата оставьте немного семян, если хотите более острую аджику.

Чеснок тоже почистите, пропустите через чеснокодавку. Измельчите грецкие орехи до состояния мелкой крошки.

Пропустите перец, чеснок и орехи через мясорубку или измельчите в блендере до однородности.

Полученную массу посолите, отправьте туда молотый кориандр, хмели-сунели, кинзу, укроп и базилик. Хорошенько перемешайте.

Оставьте аджику настаиваться в прохладном месте пару дней, чтобы все ароматы и вкусы хорошо соединились.

Разложите готовый соус по чистым банкам и храните в холодильнике.

Делимся полезной информацией о классической аджике по-абхазски с орехами:

калорийность — около 150 ккал на 100 г;

время приготовления — 1 час (без учета настаивания).

Ранее мы рассказывали, как приготовить аджику по-аджарски.