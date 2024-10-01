Вредно ли разогревать еду в микроволновке

Микроволновые печи стали неотъемлемой частью многих домов, но у некоторых возникают опасения по поводу их безопасности. Диетолог из клиники Кливленда в США Пейдж Уэлш объяснила, может ли использование микроволн для разогрева еды и напитков нанести вред здоровью.

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Хотя для нагрева используется микроволновое излучение, важно помнить, что это неионизирующее излучение. Этот тип излучения также встречается, например, в сотовых телефонах, телевизорах и лампочках.

Эксперт объясняет, что ионизирующее излучение, например, используемое в рентгеновских лучах, может вызвать повреждение клеток в высоких дозах, но неионизирующее излучение микроволн не меняет молекулярную структуру и не представляет опасности для здоровья.

Вред микроволновки могут представлять в том случае, если у них есть какие-либо повреждения, например, вмятины или трещины, отслаивающаяся краска.

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